李千那穿50年古董洋裝搭高鐵！如同《大亨小傳》角色成全場最美

農曆新年將至，前段時間不少公司商號陸續舉辦尾牙，犒勞員工一年來的辛勞，而歌手們也跟著忙起來，李千那一周前感慨地表示：「能夠有工作真的好感恩！」。



因此面對找上門的演出機會，都會用心準備，幾天前她分享一組工作寫真照，沒想到身上貴氣的行頭竟是「50年古董」。

按圖看李千那當晚美照！

+ 5

李千那當天頭上戴著水鑽頭飾，脖子、手腕上有珍珠項鍊、手環點綴，身上白色紗質長裙飄逸，身上的白色毛茸茸皮草貴氣十足，她要大家猜猜看，當天dress code究竟扮演了哪個電影角色，有網友一眼就認出是《大亨小傳》，果然釣出本尊親自回覆：「好厲害！」

不過最讓人驚訝的是，李千那透露當天身上這件洋裝可是「50年的古董」，看得出來拍照時一舉一動格外小心翼翼，而這身服裝搭配也獲得網友一致好評，只是她本人卻忍不住自爆，當天其實是以這一身華麗的打扮搭高鐵的，當下心情好害羞！

點擊睇更多千那嘅靚相：

+ 4

延伸閱讀：

Keanna出招「1334字怒撕ØZI」！還原暈船始末心寒嗆：無情

加油站拍照挨批「危險」！李沛旭火大解釋：拜託不要當智障

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】