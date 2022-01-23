李千那穿50年古董洋裝搭高鐵！如同《大亨小傳》角色成全場最美

農曆新年將至，前段時間不少公司商號陸續舉辦尾牙，犒勞員工一年來的辛勞，而歌手們也跟著忙起來，李千那一周前感慨地表示：「能夠有工作真的好感恩！」。
因此面對找上門的演出機會，都會用心準備，幾天前她分享一組工作寫真照，沒想到身上貴氣的行頭竟是「50年古董」。
按圖看李千那當晚美照！
+5
李千那當天頭上戴著水鑽頭飾，脖子、手腕上有珍珠項鍊、手環點綴，身上白色紗質長裙飄逸，身上的白色毛茸茸皮草貴氣十足，她要大家猜猜看，當天dress code究竟扮演了哪個電影角色，有網友一眼就認出是《大亨小傳》，果然釣出本尊親自回覆：「好厲害！」
不過最讓人驚訝的是，李千那透露當天身上這件洋裝可是「50年的古董」，看得出來拍照時一舉一動格外小心翼翼，而這身服裝搭配也獲得網友一致好評，只是她本人卻忍不住自爆，當天其實是以這一身華麗的打扮搭高鐵的，當下心情好害羞！
點擊睇更多千那嘅靚相：
+4
鬼月盂蘭節台美女靈魂出竅 李千那自揭靈異經歷：見到過世的姑姑李千那停工親自揸車送外賣 化身「NANAMOVE」與哥哥從早送到晚李千那遭是元介單方面分手 事隔半月訴心聲：原來你可以傷害更多【多圖】李千那罕有po泳衣照 網民暴動：又會唱又會演還這麼辣By2姐妹追內地劇晒劇照現心聲 話中有話喊冤意味濃厚？林襄IG追蹤人數突破100萬 寫真集大膽尺度回饋支持粉絲謝和弦前妻2年前捉姦另有陰謀！莉婭喊冤還原當年真相：我被設局…ØZI傳與謝和弦前妻上床+情慾短片外流 忍足8日終回應：我就是壞!
延伸閱讀：
Keanna出招「1334字怒撕ØZI」！還原暈船始末心寒嗆：無情
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】