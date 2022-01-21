謝和弦前妻2年前捉姦另有陰謀！莉婭喊冤還原當年真相：我被設局…

【ØZI／Keanna／謝和弦／莉婭】Keanna自爆和ØZI「曾經有關係」，而她在恢單隔天便認了新歡「水瓶少爺」，與ØZI有關係的時間點不管是婚內或離婚後，勢必都有位男士戴著綠綠的帽子，不僅被過去挺她的網友或ØZI的粉絲罵翻，前夫謝和弦也終於洗白、砲轟她，連小三莉婭（陳湘妮）也加入戰局，直言當初就是被Keanna設局、扛了黑鍋。



【圖輯】莉婭：我們不是砲（炮）友！謝和弦現任妻子忍兩年痛揭「捉姦真相」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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莉婭凌晨發文寫道：「看著有人自己放火燒自己，還存心要燒別人，才想起了，這2年來我也是從這處境中走過來的。」並指2019年12月5日Keanna舉報謝和弦、和自己開房間的那一天，並非是大義滅親，而是一場離婚前的鴻門宴，自己一直都是不知情又衰爆的局外人，錯只錯在太大意，「沒有在12/3謝和弦約我看電影前確認他是否單身！」

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莉婭談到原本只是開心與謝和弦約會2天，後來卻無法脫身，2年來被包裹著正義糖衣的「謊言」攻擊得走投無路，謝謝謝和弦選擇狠狠愛著她，「我們相遇的起點並不是約泡的砲友⋯更沒有所謂心機心醜一次到位的計畫！從相識、落難到相伴相愛，最終有緣分結為了夫妻」，文末不忘呼籲「男孩/男人也要記得好好保護自己」。

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