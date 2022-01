ØZI傳與謝和弦前妻上床+情慾短片外流　忍足8日終回應：我就是壞!

【ØZI/Keanna/謝和弦】24歲的「金曲新人」ØZI近來捲入跟謝和弦前妻Keanna Taiyh(戴一軒)的風波,Keanna頻頻發文、喊話,希望ØZI能夠出面回應,免讓自己成為箭靶。



事件延燒8天,ØZI在21日清晨釋出一首作品〈侵略性的浪漫〉,歌詞寫道「我就是壞,有一點花……說話很曖昧,常常被誤會」,自認很常被人誤會,疑似也是在回應Keanna。

ØZI這段期間身陷桃色紛爭,在Keanna承認兩人「曾經有關係」後又爆出性愛片外流,在台灣代表律師建議下於19日報案提告妨害風化,他說:「不希望這件事情再波及傷害到其他人,所以趕快來警局提告。」他今則在IG Po了一段影片,表示:「久等了。我想用我最熟悉的方式來表達感覺…這首,叫『侵略性的浪漫』。」

他唱著「這種侵略性的浪漫,You want it,妳知道 I’m just bad,You love it,這種侵略性的浪漫,You want it」、「不太會處理感情,不太走心,卻太容易卸心防讓人靠近」、「我覺得也許這正是我需要的,好好找一個人。開始把我所有的浪漫都給她…Is there anybody out there」,傾吐心聲的歌詞似乎正是回應著連日來的紛紛擾擾。

是否正式回應Keanna?ØZI的經紀人說:「是ØZI對於這段時間發生的事情,他心裡想說的話。」也表示並未接到Keanna經紀人的電話。在他發文之後,包含王陽明、瘦子、高爾宣、婁峻碩、周予天等好友留言打氣,瘦子大讚:「水喔!完美!」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】