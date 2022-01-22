古天樂20年前劇集穿搭突登微博熱搜　《餐餐有宋家》堪稱時尚先鋒

51歲古天樂入行多年，由小鮮肉演變為成熟型男，樣貌一直為人稱道，22日凌晨，一條「古天樂把疊穿整明白了」的話題突然登上熱搜，他20多年前的穿搭方式引起網友熱烈討論，激讚其時尚感超強，並再度驚歎古仔的顏值。



正所謂「時尚是一個輪迴」，當下復古風盛行，八、九十年代的穿衣風格成為大眾的借鑑之一。網友曬出古仔多套古仔年輕時在無綫（TVB）劇集中的服裝，發現他在疊穿方面特別有sense，冬天不會顯得臃腫之餘，夏天也不會平淡無奇，可謂掌握到精髓。尤其在1994年的處境劇《餐餐有宋家》中，古仔的疊穿方式之多，白色打底Tee搭配襯衫，再疊加冷衫與外套等，層次分明，顏色恰到好處，豐富但不亂，當中不乏有一些艷色與撞色的配搭，增添時髦感，即使是今時今日，也鮮有男星能將疊穿玩得如此得心應手。

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同年的《阿sir早晨》與1996年的《天地男兒》中，古仔的疊穿相對簡單些，基本以白Tee搭配襯衫或冷衫為主：

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到1997年至2000年，古仔皮膚開始由白轉黑，褪去花美男形象，多了幾分成熟氣息，角色也更加硬氣陽剛，疊穿在他身上，又變成另一個感覺：

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由以上的劇集片段不難看出，古仔的每一套着裝幾乎都少不了一件最基本的單品，就是以白色T-shirt打底，增加層次感；其次，疊穿的材質比較柔軟，多以襯衫作為第二層，這樣再加外套抑或較薄的冷衫都不會臃腫；再者，Polo衫的出鏡率也相當高，這件單品單穿很易顯老同土氣，但疊穿豐富了層次，比較復古。

對於這個熱搜話題，網友紛紛表示認同，更再度為古仔的樣貌驚歎，無論膚色白與黑，都大讚其無懈可擊：「那和穿搭有關係嗎？古仔就是穿個麻袋他也帥啊」、「疊不疊的，沒有人在意，臉擺在那裡就已經贏了」、「這才是真正的顏值天花板，古往今來最帥的男人」等。