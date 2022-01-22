Ash大嫂IG留言區大戰前姑仔？　前夫龍龍又出招：不要再看我動態

《全民造星IV》落選者人妻Ash（鍾卓穎）在平安夜被爆與MC張天賦一起逛超市，使雙方的緋聞愈演愈烈，再加上前夫龍龍的控訴，令Ash選擇潛水應對網民對她的批評。時隔近半個月，Ash日前（20日）在Instagram上載與狗狗芝麻的合照，並在帖文中寫道：「單純嘅陪伴最珍貴 你係我最珍貴嘅芝麻」，疑似為復出試水溫。

Ash日前（20日）在Instagram上載與狗狗芝麻的合照，並在帖文中寫道：「單純嘅陪伴最珍貴 你係我最珍貴嘅芝麻」疑似試水溫度。（IG/@iamashleyyy___）

不過有眼利的網友發現留言中有疑似Ash大嫂的評論：「加油，你已經盡咗最大嘅努力去守護，今後日子要向前看了，走出呢個惡夢，芝麻同你都唔會再受傷害，把口生喺人哋度，自己知道個事實係點，問心無愧，總有一日，有人要自食自己嘅惡果，珍惜身邊重視你嘅人，願意相信你嘅人。」之後疑似前夫龍龍的妹妹就回應: 「還不是你害的！再亂下指導棋啊 我前大嫂的大嫂」。雙方唇槍舌劍好幾個回合，而今日疑似龍龍妹妹的留言已經被刪除。

點擊下圖睇「大嫂」同「妹妹」之間的詳細對話：

而前夫龍龍在IG的限時動態疑似暗示Ash，指對方不要再用小號留意他的社交媒體，又指：「自己在人生這個課題上成長了很多，只想過自己的生活。一個開心的生活。」

點擊下圖睇龍龍IG的限時動態：

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