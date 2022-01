ViuTV《全民造星IV》參賽者Ash(鍾卓穎)本月初捲入桃色緋聞形象直插谷底,日前僅更新IG限時動態的她被指是為重返幕前「試水溫」。今日(20日),Ash終於在IG發文並貼出與狗仔「芝麻」的合照寫着:「單純嘅陪伴最珍貴,你係我最珍貴嘅芝麻。My best therapist has fur and four legs. Thank you for loving me no matter what, and I won’t let you get hurt anymore, not now, not ever.(我最好的治療師有毛皮和四條腿。謝謝你無論如何都愛我,我不會再讓你受傷,現在和以後都不會。)」



Ash終於在IG發文並貼出與狗仔「芝麻」的合照。(IG/ @iamashleyyy___)

帖文一出,網民反應非常兩極。粉絲表明支持Ash復出,亦有不少人指:「唔好再R(搲)撈啦」。對於種種聲音,Ash一於懶理並在限時動態轉發寫着「如果冇呢啲經歷,又點會成就到今日嘅你呀」的帖文勉勵自己。

