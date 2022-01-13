Ash鍾卓穎搣甩第三者緋聞加入ViuTV　敗部復活五人組女版ERROR？

ViuTV新女團COLLAR昨日（12日）正式出道，在記招上演出首支單曲《Call My Name!》，又宣布會在3月舉行演唱會。COLLAR八位成員包括Marf（邱彥彤）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼），以及廿強參賽者Soching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）和Sumling（李芯駖），但《全民造星IV》捧出多位女生，又怎會放過漏網之魚呢？

現年23歲的Ash鍾卓穎樣子甜美，雖早早出局但無損高人氣工作不斷。（IG@iamashleyyy___）

今日廿強參賽者 Yoyo（葛綽瑤）、Alice（許寶恆）、Win Win（楊安妮）都分別在IG更改個人資料，標明是ViuTV藝人，更早出局的Ash（鍾卓穎）及Sica（何洛瑤）亦同時更新，五人有由同一人幫手接洽工作。由於Ash今個月突然被台灣前夫揭發已離婚，網民質疑她借婚姻炒作話題，加上被影到與歌手張天賦（MC）行超市，負面新聞纏身，不少網民對覺得驚訝，至於Alice上月亦一度被指是MIRROR成員Jer的第三者，未正式入行已洗到緋聞洗禮。

ASH曾任MC張天賦MV《時候不早》女主角

全民造星IV | Ash鍾卓穎暗撻MC張天賦？網民曬圖疑似一齊過平安夜

點擊睇疑似為Ash及MC一齊購物圖片：

+ 1

至於備受阿Dee＠ERROR力撐的Ariel（曾家瑩）、越戰越勇的暐翹、兩位唱將VAL（趙展彤）及Emiko（徐嘉蔚）都沒有得到復活機會，不少網民表示失望。

點擊睇Ash前夫離婚情深道別：

+ 19