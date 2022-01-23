你好星期六 | 與蔡少芬機緣巧合互相成就　鄧萃雯笑言：命不一樣

蔡少芬（Ada）擔任固定主持的內地綜藝節目《你好星期六》最新一集中邀請黎耀祥、鄧萃雯、Twins、容祖兒（Joey）、譚松韻等作客，除了演繹一系列懷舊廣東歌之外，Ada與雯女還暢談當年各自錯過彼此成就的過程。



「龍虎豹」友誼令人艷羨。（微博@湖南衛視你好星期六）

當年拍攝《金枝慾孽》時，原本是找Ada做「如妃」角色：「因為他（監製）一開始說是一個宮女，發生很多很奇妙的案件在裏面，有一點恐怖的，我就把它推掉，說我不演了，然後我就去接了內地一部電視劇，接完之後那個監製又找我了，說改了，我說對不起我已經接了一部戲了，我不能拍了。」Ada繼續笑言：「但後來我看見他們那麼紅，每一個都紅出來了，我一點都不妒忌，因為我找到我人生中最愛的老公……」

Ada一本正經搞笑。（視頻截圖）

雯女表示，因為《金枝慾孽》大紅之後，接到了大量宮廷戲的邀約，當中包括《甄嬛傳》：「但當時剛好在拍《新還珠格格》，我就把它推了，但後來我就發現推了之後，人家馬上就找她（Ada）。」就是《甄嬛傳》中的「皇后」一角，兩人在機緣巧合之下，互相成就了彼此。

陰差陽錯成就了彼此。（視頻截圖）

對此，Ada表示：「我真的覺得沒一個人的生命都不一樣，代價都是不一樣，但是各自精彩。」這是雯女也附和表示：「我拍了她那個角色，但我沒有找到老公，這個就是命不一樣對不對？」非常搞笑。

雯女笑言自己沒有找到老公。（視頻截圖）