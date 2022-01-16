追光吧 | 張衛健憶首拍古裝感恩劉德華解圍　每場戲都預演一次先

張衛健（Dicky）、吳鎮宇、吳建豪（Vanness）等參與的內地男團競演節目《追光吧！》賽程過半，第三次公演舞台以「尋找中國傳統文化」為主題，Dicky帶領的「見所衛健工作室」選擇了鄧麗君的老歌《獨上西樓》，當中加入京劇元素，演繹一個「傳承」故事。



「見所衛健工作室」包括張衛健、街舞舞者韓宇、偶像劉也，以及歌手楊宗緯。（微博@追光吧）

舞台上，Dicky扮演一個京劇前輩，一邊化妝，一邊哼唱，舞蹈能力出眾的韓宇扮演「武生」，劉也是「小生」，而楊宗緯則是「留聲機」，韓宇與劉也可以是年輕時的Dicky，也可以是Dicky的徒弟，最後還有一位小朋友出現，跟Dicky「學」京劇，完美點題，意境十足。

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表演結束後，Dicky被問及演藝生涯中，被傳承過的往事，他憶述道：「我人生中的第一部古裝戲，第一天開工，第一個鏡頭，然後到了那邊，導演就說，來，張衛健，演一遍來看看。我演完直呼，導演就馬上發火，你幹嘛你幹嘛，張衛健你幹嘛！現在讓你演一個小子，不是讓你演一個小生啊，從頭到尾你手都在後面，你幹嘛呢？」但Dicky完全不知道「小生跟小子有什麼分別」，不知道如何演繹，這時，男主角劉德華便「出手相救」：

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Dicky續指道，華仔後來問他「有沒有興趣簽給我？」他二話不說，馬上就簽了：「然後我就幫他拍了一部戲，大家都認識的，叫《齊天大聖孫悟空》，然後我和他合作，唱了一首歌叫《高高在下》。」而在《追光吧！》的舞台上，Dicky也同韓宇合作了《高高在下》，他表示：「把劉德華傳給我的傳承精神，傳給了韓宇。」

兩人合作《高高在上》MV。（視頻截圖）

其實當年Dicky拍完《西遊記》爆紅之後，曾因投資失敗差點破產，當時華仔也伸出援手，幫他供樓，助其渡過難關，Dicky一直將這份恩情銘記於心，非常感恩對方。