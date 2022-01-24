張景淳疑因遲到被foul走　網民呼籲改名做《難·回家之傷心速遞》

早前珍姐（曾勵珍）突擊踩入廠掃場捉《愛‧回家之開心速遞》劇組人員遲到，有報道指某幾位演員更被珍姐「照肺」，張景淳和林淑敏在無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》分別演「龔水戀」及「蓮輝戀」的結婚戲，但有指兩人經常拍劇遲大到影響進度。事後張景淳在社交網平台直播，突然透露「龔燁」要暫別劇組，令網民感到驚訝。不禁令人聯想與遲大到斷正有關。

張景淳離開劇組原因不明。（IG ：cheungstanley）

不少網民在網上為張景淳抱不平，認為如果原因真的因為遲到，沒有必要用那麼大的懲罰將張景淳趕出劇組，加上「龔水戀」氣勢正好，突然將他抽起除了斷劇集自己的舖排之外，更令一眾粉絲們非常傷心，甚至有人揚言呼籲劇集改名做《難·回家之傷心速遞》。

《開心速遞》播出至今，已經逾千集，超過200個出場角色，部份主演配角相繼離開劇組，不時有呼聲支持他們回歸，但仍未見他們回歸，當中三位最得人心的要角一直未再出現，網民都大呼可惜！更指沒有她們的《開心速遞》失色不少。不少網民呼籲，希望各位粉絲們集氣，將一眾舊劇組演員重新拉回來！

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