納豆突傳「出血性中風」急入院開刀！盤點6大中風先兆你一定要知

【納豆／中風】過年前不平靜！41歲台灣男星納豆晚間突然傳出出血性中風，目前住進台灣「國泰醫院」開刀，經紀人表示，納豆只是早上身體不舒服，去進行例行性檢查，沒有那麼嚴重。
昨天納豆還在臉書發文，說自己被日本節目感動到淚流滿面，不料今卻傳出身體有恙。納豆本人關機，經紀人則以訊息回應「沒事~早上身體不舒服！去做了例行性檢查！醫生建議休息，所以跟《同學》請假！人沒事~大家別緊張！謝謝大家的關心。」
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而詢問經紀人納豆是哪裡不舒服？經紀人則表示，因為疫情期間只能一名家屬陪同，我們只能跟家人保持聯繫，現在請先讓豆哥好好休息。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】