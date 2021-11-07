便秘飲食｜吃納豆補充枯草菌緩解排便不順　營養師推2個簡單食譜

「腸道問題是萬病之源」，現代人飲食精緻化及外食頻繁，因活動量不足及久坐等問題，導致便秘或腸胃不順。台灣營養師廖欣儀表示，民眾可攝取發酵食品如納豆，利用納豆中的「枯草菌」，調整腸胃功能。



納豆富含枯草菌，可在腸道生存，平衡菌叢

廖欣儀指出，納豆中含有「枯草菌」。枯草菌有近99%可以活在高溫、高酸的腸胃道的特性，並輔助原生於腸道內的益生菌，對於平衡腸道內菌叢特別有效果，可緩解排便不順的情況。廖特別分享兩道納豆相關的養生料理食譜，讓民眾跟著享用「好菌滿滿」餐點，保持腸道健康。

2道納豆養生料理（按圖看清👇👇👇）

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1. 納豆蛋包

為高蛋白高營養料理。

材料：雞蛋2顆、青蔥末10克、納豆1盒。

做法：將納豆與盒中的芥末、醬汁拌勻成黏稠狀。接著將雞蛋打勻，倒入平底鍋煎成蛋皮。再把納豆與青蔥末拌勻，放入蛋皮中包起即可裝盤。

2. 秋葵納豆

搭配熱騰騰的飯，營養滿分。

材料：秋葵50克、納豆2盒、青蔥末少許。

做法：秋葵放入滾水中川燙，熟後撈起。把秋葵切成小段。納豆與盒中的芥末、醬汁拌勻成黏稠狀。將納豆、秋葵及青蔥末拌勻即可食用。

廖欣儀提醒，民眾若有便秘問題，請先檢視自身的生活習慣，是否有纖維攝取不足，蔬菜水果吃太少，水喝不夠，導致糞便變得又乾又硬。又或者是活動量低，造成腸道蠕動慢。她提醒，生活壓力大也會影響腸道蠕動，民眾應多加留意，維護腸道的健康。

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