周杰倫成功吸金後興起熱潮　香港呢幾位藝人都出自家NFT

近年興起NFT、元宇宙這些名詞，亦有不少圈中藝人於網上購入NFT數碼藝術品收藏。自早前周杰倫推出自家品牌的NFT後，圈中又吹起另一股熱潮，藝人們除了買賣外，還自己推出NFT。



周杰倫的潮牌「PHANTACi」與Ezek聯名推出名叫「Phanta Bear」的NFT。

除了周杰倫，近來陳冠希亦宣布了即將與The Heart Project合作推出NFT。香港方面，陳奐仁亦擔任了數碼港的推手宣傳NFT，也與伙伴合辦了一個NFT交易平台。TVB藝人鄺潔楹也投資了一款名為「Monk Mafia」的NFT，而一向生意辦數多多的林盛斌（Bob）亦於近日推出「WHO IS THIS BOY」蛋頭形狀的NFT，戴祖儀亦悄悄地製作了一款羊駝NFT，據知銷情還十分不錯。蔚雨芯接受《香港01》訪問時，也表示說自己近來為一個「Meowdel」NFT擔任推廣工作，說：「前排有風水術數師傅批我嚟緊會行20年大運，仲會同動物有緣。我前排就養咗隻比熊狗，咁啱個NFT又係貓貓形狀，又真係好巧合！我希望呢個NFT真係可以做到世界性。」

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