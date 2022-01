周杰倫靠NFT大賺7千萬？　陳冠希Twitter問意見：7千蚊應該買邊隻

陳冠希宣布即將與The Heart Project推出聯名NFT。



周董NFT由高位暴跌近6成。(網上圖片)

早前台灣天王周杰倫(周董)旗下品牌Phanta Bear推出NFT,價格一度由mint price(開售價)0.26個以太幣(ETH)飆升至近8個以太幣(ETH),以市價每個ETH 2500美金計算,即每個Phanta Bear的最近消費就接近有15萬港幣,雖然最近底價跌至2.1ETH,但整個系列的總交易量已有2.8萬ETH,即近5.4億港幣,不計算NFT交易收得的佣金,項目方也憑此NFT賺得了6千多萬至7千多萬港幣收入。

陳冠希問網民0.35e買到邊隻NFT。(Twitter截圖)

陳冠希又出NFT。(Twitter截圖)

所以說,藝人於疫下靠着自己的號召力,再推出NFT是一條相當不錯的「財路」。在周杰倫品牌製造的NFT熱潮過後,近日陳冠希亦宣布了即將與The Heart Project推出聯名NFT。昨日(1月22日)他也趁機在Twitter上詢問外國網民的意見,說:「Surfing on opensea , cant sleep …… what do yall suggest i pick up thats under .35 eth ??????」如果有0.35個以太幣(ETH)(約7千港幣)的話,應該購買哪一款NFT?