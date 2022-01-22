周杰倫靠NFT大賺7千萬？　陳冠希Twitter問意見：7千蚊應該買邊隻

陳冠希宣布即將與The Heart Project推出聯名NFT。



周董NFT由高位暴跌近6成。（網上圖片）

早前台灣天王周杰倫（周董）旗下品牌Phanta Bear推出NFT，價格一度由mint price（開售價）0.26個以太幣（ETH）飆升至近8個以太幣（ETH），以市價每個ETH 2500美金計算，即每個Phanta Bear的最近消費就接近有15萬港幣，雖然最近底價跌至2.1ETH，但整個系列的總交易量已有2.8萬ETH，即近5.4億港幣，不計算NFT交易收得的佣金，項目方也憑此NFT賺得了6千多萬至7千多萬港幣收入。

陳冠希問網民0.35e買到邊隻NFT。（Twitter截圖）

陳冠希又出NFT。（Twitter截圖）

所以說，藝人於疫下靠着自己的號召力，再推出NFT是一條相當不錯的「財路」。在周杰倫品牌製造的NFT熱潮過後，近日陳冠希亦宣布了即將與The Heart Project推出聯名NFT。昨日（1月22日）他也趁機在Twitter上詢問外國網民的意見，說：「Surfing on opensea , cant sleep …… what do yall suggest i pick up thats under .35 eth ??????」如果有0.35個以太幣（ETH）（約7千港幣）的話，應該購買哪一款NFT？