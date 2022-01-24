雪姨籌辦市集網民揚言杯葛　現場訪問檔主感憂心：8000蚊租呀大佬

富貴KOL雪姨近日拍片先後點評酒店Ritz-Carlton $688一人份盤菜、及帝京酒店$788二人份盤菜，深水埗基隆茶餐廳$128盤菜，因批評基隆茶餐廳蝦肉霉爛，髮菜量少，不及Ritz-Carlton質素佳，惹來網民狂轟「黑心」。事件發酵後，雪姨已將片段下架，向基隆茶餐廳致歉及承諾作出補償，惟仍未能平息眾怒。有網民揚言將杯葛雪姨有份籌辦一連11日的「大乾爹」新年市集，有指檔主擔心受雪姨影響而爆發退租潮，有份擺檔的UFO達人卓飛以「臭X」、「八婆」鬧雪姨，更公開表示即使蝕租都會收檔。

「大乾爹」新年市集於上周五（21日）開始舉辦。（邱愛霖攝）

「大乾爹」新年市集於上周五（21日）開始舉辦，而今日（24日）是第4日。市民須預約入場，每個時段僅可逗留一小時。而今日5點至6點時段未見爆滿，但目測現場仍有約30至40人入場，直至接近6點才見人潮疏落。

市民Jason及KK入場後買了兩盒88元的牛軋餅，以行動表示支持市集。Jason坦言疫情下政府取消年宵，活動選擇不多，故選擇來「大乾爹」市集。雪姨事件不影響兩人入場意慾，雖然KK認為雪姨應再謹慎考慮言行，但Jason則為雪姨平反道：「雖然佢咁樣會引發公關災難，但佢都係好客觀咁講另一樣嘢出嚟，咁所以佢做得好唔好，係好睇個人點睇成件事。」他又認為只是單一事件，雪姨已將片段下架及致歉，作出適當補救，他說：「香港人反應唔好咁大會比較好。網絡啲人講嘢冇後果，唔好對所有嘢要求太高，畀返啲生存空間啲KOL。」他又表示杯葛市集會影響無辜檔主，「因為始終佢自己嘅立場，同埋呢度擺攤啲人嘅立場唔同啦！如果因為佢呢件事唔嚟，會令呢度啲小店更加損失慘重。」至於UFO達人卓飛退租，Jason則不以為然：「呢啲大家都蝕，以本傷人嘅嘢，咁佢自己都有成本囉。」

雪姨今舖係有啲出事。（邱愛霖攝）

另外，檔主Mary坦言雪姨風波「影響點都會有」，但她表示由於上周六、日是假日，人流量一定會較今日多，惟相比上周五，入場人數則沒太大分別。但已繳付近8000元租金的她會擔心雪姨風波影響生意，「都畀咗8000蚊租喎大佬！8000蚊對我哋嚟講都好多，差唔多7900幾蚊租，都唔平㗎！」

至於攤檔員工Catherine則指，老闆得悉雪姨事件後已降低期望，她說：「今朝老細有講過人流會少啲，因為網上有人發酵咗件事，老細都預咗人流會少好多，所以Target唔使Set得咁高。Taeget原本禮拜六日想訂5000蚊嘅，但係擔心少人，所以而家係1500至2000蚊。暫時都未Meet到Target，大概爭幾百至1000蚊度。」她又感到無奈：「可能佢（雪姨）因為Gimmick咁做，但我哋就承受緊後果。但件事都發生咗，大家只能應急處理。」問是否得悉有退租潮，Mary及Catherine均稱暫未見有同場檔主退租。

有網民揚言將杯葛雪姨有份籌辦一連11日的「大乾爹」新年市集。（邱愛霖攝）

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