《造星》陳昭煊開YouTube頻道正式出道　片中驚現COLLAR成員Day？

ViuTV選秀節目《全民造星IV》成功打造了新女團COLLAR，而未能勝出的參賽者們都各自有出路，其中在節目中排名12位的「超酸」(陳昭煊)在Instagram上時不時都會分享自己的近況，日前（23日）她在社交媒體上曬出多張靚相，還與網民分享自己開設YouTube頻道的好消息，並於昨日（24日）發布了第一條影片。

「超酸」(陳昭煊)自己開設YouTube頻道的好消息，並於昨日（24日）發布了第一條影片。（IG/@kilbychan）

在影片中她講述了自己開YouTube頻道的這一天是自己的出道大日子，在之後的日子會拍攝「超好食系列」、「超好玩系列」、「超Gao笑系列」等的短片，在影片中的過場還驚現COLLAR成員Day「許軼」受驚的模樣，不少網民都好奇「超酸」會不會與其他《造星IV》參賽者及COLLAR成員拍片。

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