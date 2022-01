樂壇核數師｜COLLAR出道作登陸三大電台　超越MIRROR《一秒間》

踏入2022年,樂壇正式迎接來自《全民造星IV》的全新女團COLLAR,外界也非常關注出道單曲《Call My Name!》能否在各大樂壇流行榜有個好開始。今個星期歌曲陸續登上三大電台歌曲榜,即使只是上榜第一個星期,作品成績已經肯定比大師兄MIRROR的出道作《一秒間》來得更好。



COLLAR《Call My Name!》在上榜第一個星期的成績不俗。(MV截圖)

3年前《一秒間》反應不如預期

《Call My Name!》MV在YouTube上架兩日半,觀看次數已經突破100萬,比起MIRROR《BOSS》MV用5日6小時的團歌記錄快接近一倍,可見作品深受網民及歌迷歡迎。而在各大媒體的歌榜上,《Call My Name!》今個星期不但分別打入港台「中文歌曲龍虎榜」第20位,及新城「勁爆本地榜」第12位,在商台「903專業推介」更空降第6位。反觀MIRROR首支單曲《一秒間》,其實作品只短暫打入商台一個星期,位列第17,比較兩首出道作品,《Call My Name!》的成績比《一秒間》亮眼得多。

原來MIRROR出道作品《一秒間》只是短暫登上過商台下游位置。(MV截圖)

為爭新人獎延後上ViuTV推介榜?

既然三大電台歌榜都看到COLLAR蹤跡,讀者此時或許會想:為何作品無法在娘家ViuTV上榜?對一眾2022年樂壇新人而言,此舉或許是確保自己符合爭奪下一年《Chill Club年度推介》新人獎的資格。由於ViuTV頒獎禮在年中舉行,選舉期有機會要等到一、二月底才結束,如果此時COLLAR新歌上榜,在技術上會被視為2021年出道的新人,在爭奪獎項上較為不利。

為顧及ViuTV頒獎禮的選舉期,COLLAR或許要多等一會才能登陸「Chill Club推介榜」。(資料圖片)

其實上年在籌備《Chill Club年度推介2020/21》時就有先例,在上年出道的曾比特、MIRROR成員Edan(呂爵安)和ERROR成員肥仔(梁業),早在1月時已經發布出道作。上屆的ViuTV頒獎禮,選舉期定於上年2月28日結束,為確保競爭新人獎資格,三子的出道作都要等到3月才正式登陸ViuTV推介榜。既然ViuTV繼續把《Chill Club年度推介》定於年中舉行,歌迷或許要再耐心等候,才能見到歌曲在推介榜中出現。

點擊圖輯睇2022年第4周樂壇排行榜走勢:

「903專業推介」,RubberBand新歌奪冠:

「中文歌曲龍虎榜」,MC再奪港台冠軍:

「勁爆本地榜」,姜濤同時間有兩首歌打入Top 10:

「Chill Club推介榜」,《膠戰》主題曲上榜:

「勁歌金榜」,《聲夢》女團冠軍歌出爐: