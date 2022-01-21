COLLAR、姜濤賀年廣告驚現「神秘男子」　原來陳法拉讚過佢得意？

女團COLLAR上周三（12/1）出道後一直人氣高企，首支單曲《Call My Name!》MV今日（21/1）下午三點在YouTube已經超過150萬觀看次數，非常犀利，而人氣王Marf（邱彥筒）和Day（許軼）日前更率先與同門師兄、男團MIRROR主將姜濤拍銀行網上支付平台賀年廣告，齊齊做代言人。除了上述三位偶像，以及歌手王菀之外，還有一位年紀明顯小一大截的男生在宣傳硬照上亮相，有人認為他「前世拯救過國家」、「香港最幸運的小朋友」，亦令人好奇他的真正身份。

Marf、Day也有貼出與「神秘男子」合照：

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到底他是誰？原來這位仁兄大有來頭，連國際巨星陳法拉都讚過得意，他便是中學生YouTuber「雞丁」Ray Chan。2020年，新冠肺炎肆虐全球，雞丁因停課期間將英國歌手Taio Cruz歌曲《Dynamite》二次創作而爆紅，「個病毒喺度令人死／但多咗2 weeks holiday」、「大家會生飛滋／個肺好會癡／就好似沙士／唔敢生BB」等歌詞雖然無厘頭，但完美反映出學生哥在停課期間的心態，所以獲得不少網民追捧，視其為YouTube界的明日之星。

雞丁曾於2020年憑二創YouTube短片爆紅。（Instagram/@rayvelstudios）

同年，雞丁推出二創歌曲《生活》，因為一句「我行出街又有啲High／走入百佳突然見到陳法拉」，吸引前無綫（TVB）花旦、Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）女星陳法拉注意，陳法拉轉貼MV時更留言說：「小朋友你好得意啊！睇完你Rap生活都好完美！加油！最鍾意你當咗我係你街坊！」令雞丁的人氣更高。

陳法拉曾大讚雞丁得意。（Facebook/@Fala Chen陳法拉）

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及後，雞丁亦以《究竟發生咗啲咩事？》為題，推出短片自我剖析爆紅原因，感謝網友鼎力支持的他便指自己紅唔耐：「其實我覺得紅呢，佢爆完就冇了，爆紅完之後就唔會爆，所以我覺得可能呢個趨勢一陣間就冇，所以大家都得我會去到十萬訂閱，我覺得係冇咩可能。」事隔接近兩年，雞丁的YouTube頻道現時只有6萬多名訂閱者，想不到雞丁睇網絡生態都睇得通透。