COLLAR、姜濤賀年廣告驚現「神秘男子」　原來陳法拉讚過佢得意？

女團COLLAR上周三(12/1)出道後一直人氣高企,首支單曲《Call My Name!》MV今日(21/1)下午三點在YouTube已經超過150萬觀看次數,非常犀利,而人氣王Marf(邱彥筒)和Day(許軼)日前更率先與同門師兄、男團MIRROR主將姜濤拍銀行網上支付平台賀年廣告,齊齊做代言人。除了上述三位偶像,以及歌手王菀之外,還有一位年紀明顯小一大截的男生在宣傳硬照上亮相,有人認為他「前世拯救過國家」、「香港最幸運的小朋友」,亦令人好奇他的真正身份。

到底他是誰?原來這位仁兄大有來頭,連國際巨星陳法拉都讚過得意,他便是中學生YouTuber「雞丁」Ray Chan。2020年,新冠肺炎肆虐全球,雞丁因停課期間將英國歌手Taio Cruz歌曲《Dynamite》二次創作而爆紅,「個病毒喺度令人死/但多咗2 weeks holiday」、「大家會生飛滋/個肺好會癡/就好似沙士/唔敢生BB」等歌詞雖然無厘頭,但完美反映出學生哥在停課期間的心態,所以獲得不少網民追捧,視其為YouTube界的明日之星。

雞丁曾於2020年憑二創YouTube短片爆紅。(Instagram/@rayvelstudios)

同年,雞丁推出二創歌曲《生活》,因為一句「我行出街又有啲High/走入百佳突然見到陳法拉」,吸引前無綫(TVB)花旦、Marvel超級英雄片《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)女星陳法拉注意,陳法拉轉貼MV時更留言說:「小朋友你好得意啊!睇完你Rap生活都好完美!加油!最鍾意你當咗我係你街坊!」令雞丁的人氣更高。

陳法拉曾大讚雞丁得意。(Facebook/@Fala Chen陳法拉)

及後,雞丁亦以《究竟發生咗啲咩事?》為題,推出短片自我剖析爆紅原因,感謝網友鼎力支持的他便指自己紅唔耐:「其實我覺得紅呢,佢爆完就冇了,爆紅完之後就唔會爆,所以我覺得可能呢個趨勢一陣間就冇,所以大家都得我會去到十萬訂閱,我覺得係冇咩可能。」事隔接近兩年,雞丁的YouTube頻道現時只有6萬多名訂閱者,想不到雞丁睇網絡生態都睇得通透。