鐵拳英雄｜王君馨穿高踭鞋拍打戲導致腳趾變形：我覺得好值得！

王君馨（Grace）自從於2016年在無綫（TVB）劇集《城寨英雄》飾演冷艷反派「花曼」大受歡迎之後，開始往打女方向發展，近日在TVB新劇《鐵拳英雄》飾演一個打十個的「程安娜」獲觀眾大讚踢腿踢得靚。三年前拍的成果將於公諸於世，君馨回應《香港01》時坦言覺得很開心：「三年後先出係好擔心嘅，而家應該會繼續進步，所以都驚會見到（三年前嘅我係）一個冇做得咁好嘅一個『程安娜』，但剪接幾好又唔係話太差，我都覺得OK嘅，過關！」



王君馨在《鐵拳英雄》表現亮眼。（《鐵拳英雄》影片截圖）

Grace在劇中不斷使出絕招「十二路譚腿」大展強勁一字馬踢腿，獲網民大讚動作優美，又比其他演員利落得多，她回想當時除了在公司受訓兩個星期之外，自己亦有出去找其他老師學習，甚至乎自行搬一個名為「阿Bob」的人形模型回家練習，日日練習踢腰、踢頭、踢胸和踢頸踢得準。

王君馨甚至搬一個名為「Bob」的人形模型回家練習，日日練習踢腰、踢頭、踢胸和踢頸踢得準。（照片由受訪者提供）

王君馨除了在公司受訓兩個星期之外，自己亦有出去找其他老師學習。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

作為舞者Grace向來出名筋骨軟，但她覺得單單是筋骨軟對於打功夫都不足夠：「打功夫要睇反應，人哋出招先去擋再出招，好需要兩個人夾一個啱嘅節奏同速度，但個難度就係同唔同人要重新一次學習一個新嘅節奏、力度同敏銳度，有啲人速度好快，我覺得同男仔打會舒服啲，因為會就住我少少，女仔方面未必咁識就力！」

王君馨覺得拍打戲非常需要兩個人互相配合。（《鐵拳英雄》影片截圖）

有不少觀眾會將《鐵拳英雄》中的安娜與六年前《城寨英雄》中的花曼作比較，這兩個角色既同樣是打女又活在同一個年代，Grace坦言自己只能盡力嘗試去演繹出兩個不一樣的感覺：「我特登盡量演到兩個感覺唔同少少，花曼係再冷啲再性感啲，係一個睇清楚先至行動嘅人，安娜就冇嗰種風情萬種、經歷好多嘅感覺，而係young（年輕）啲、fresh（幼嫩）啲、好勝啲同上進啲。同埋花曼當時幾孤單成日一個人，同牙佬（袁偉豪）、展鵬、定欣等（有支線），今次安娜就多啲線，熱鬧啲！」

王君馨在《鐵拳英雄》戲份相當多。（《鐵拳英雄》劇照）

有不少觀眾將《鐵拳英雄》中的安娜與《城寨英雄》的花曼相提並論。（《城寨英雄》影片截圖）

Grace亦表示，今次的打鬥戲份比起《城寨英雄》多很多，體力消耗都至少都多出一倍：「呢套再辛苦啲，好多都係我一個打十幾個，例如有兩場貨倉戲、同埋啱啱殺死金家個仔嗰場戲都冇替身，雖然《城寨英雄》都冇用替身，但反而冇咁需要體力，因為踢腿需要好多energy（體力），比起上次攰起碼一倍。」

王君馨坦言在劇中經常要一個打十個，需要很多體力。（《鐵拳英雄》影片截圖）

因為拍打戲時要長期穿尖頭高踭鞋，Grace表示因此腳趾變形需要經常接受治療：「打功夫好需要腳趾抓住地下，但冇辦法啲腳趾會squish together（擠在一起），所以每幾日就要睇物理治療，嗰時我都睇得好密，但我都覺得呢啲係我好值得嘅受傷嚟，我鍾意用好多時間去努力揣摸角色，令觀眾有另眼相看嘅感覺，希望安娜都係一個大家會記得嘅角色！」

王君馨使出絕招「十二路譚腿」的強勁一字馬踢腿，獲網民大讚動作優美。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

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