鐵拳英雄｜王君馨「十二路譚腿」強勁一字馬獲讚：好戲在後頭

王君馨（Grace）去年12月宣布離開TVB後，其有份主演的倉底劇《鐵拳英雄》終於在近日播出，可惜早前卻被發現Grace作為主演之一，連劇照及名字一併被消失，但觀眾在千辛萬苦的等待之下，終於在日前播出的第七集見到Grace登場，她飾演的「程安娜」身手敏捷一個打十個，並使出絕招「十二路譚腿」的強勁一字馬踢腿，獲網民大讚動作優美，而且比其他演員利落得多。



王君馨使出絕招「十二路譚腿」的強勁一字馬踢腿，獲網民大讚動作優美。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

雖然Grace向來舞技了得，一字馬對她來說絕非難事，再加上七年前她拍《城寨英雄》已經演繹過類似的打女角色，然而三年前她拍《鐵拳英雄》時卻原來難關重重。她在Instagram留言憶述當年：「仲記得呢場貨倉戲，拍咗十幾個鐘，係我第一場大打！不是打得最好，但是希望你哋會繼續追看，因為好戲在後頭！」

王君馨在YouTube上載當年練習的片段，在武術指導的教導下不斷反覆又轉圈又踢腿。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

Grace又在YouTube上載當年練習的片段，在武術指導的教導下不斷反覆又轉圈又踢腿，但卻不敢將腳踢過對方的頭，擔心會誤傷對方，幸好最後仍能順利完成。鏡頭一轉又影低當時Grace與陳山聰和伍允龍練習的片段，竟然因忘記一個動作而險些被陳山聰一腳踢傷，令Grace馬上崩潰坐在地上：「好彩你冇轉咋，如果唔係！」

Grace因忘記一個動作而險些被陳山聰一腳踢傷。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

陳山聰笑指Grace已經練到癲咗。（YouTube：Grace Wong Official Channel）

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