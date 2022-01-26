七福星︱七師傅贈「增高」秘術　小儀一秒變高儀：見到陳安立頭頂

由玄學家七仙羽（七師傅）、郭奕芯（Ashina）、陳安立（Brian）主持的ViuTV節目《七福星》，昨日（25日）播出的最新一集邀請到小儀做嘉賓。節目中，七仙羽指自己帶小儀入長洲玩「飄移」，會令到身高150cm的小儀可以二度發育增高：「保證入長洲150（cm），離開時有152（cm），甚至是155（cm）」。

點樣「飄移」？只見小儀身穿傳統服飾站在手推車上，模仿飄色巡遊，被手推車推到去長洲不同的地方。原來七師傅所講的「飄移」是「飄色小儀」的意思，令小儀笑哭不得，不過當下小儀真的變高了，甚至比身高達6呎2吋的陳安立還要高：「見到陳安立頭頂」，呼吸到新鮮空氣的小儀直言：「個人真係飄飄然，高咗，自信咗」，而以往被埋沒在人群中的小儀，因為有七師傅的「增高」秘術而鶴立雞群，長洲的居民見到如此顯眼的小儀紛紛大讚：「靚女！」