李佳芯臨時缺席活動 陳恩德爆無綫提無理要求：唔畀合照同接近我

陳恩德接受傳媒圍訪，對TVB相當不滿。

「蟲草大王」陳恩德（Mark）今日（26日）於尖沙咀酒店舉行旗下集團的寵物NFT發佈會，原定李佳芯（Ali）獲邀出席，不過最終卻沒有現身。Mark接受訪問時承認有邀請Ali，不過因對方公司提出不合理甚至不尊重的要求，令Mark最終決定不需要Ali出席：「去到最Last minute，佢經理人同我公司PR聯絡，話出席活動過程，Ali唔能夠同陳先生單獨影相，即使上台都唔能夠接近陳生，訪問都唔能夠同陳生做，由入嚟嘅合照全部都要取消，其實佢嚟同唔嚟都冇分別。係咁唔合理同咁唔尊重的情況下，我唯有取消。」

雖然李佳芯沒有出席，不過有翻版李佳芯之稱的蔡潔就有出席。

Mark表示對事件感到不開心，不過明白Ali因合約要跟從公司安排，他說暫時不會與Ali有工作上的合作：「我啲同事會同嗰邊了解，但我唔會參與。」問到與Ali私下的話題是否圍繞工作，Mark則表示私人事不願再回應：「佢係我朋友，佢講嘅任何嘢我都唔會發表任何言論，我會尊重佢講嘅任何一句說話。佢係一個好人，脾氣直啲啫。」

蟲草大王陳恩德對TVB相當不滿，更要樂易玲向他交代。(資料圖片)

對於與Ali的合照被公開，Mark稱正研究中並再三強調不是他發放：「我只答一次，啲相一定唔係我拎出嚟，我唔會再答，你哋都唔需要問我，我都好遺憾。」Mark續指不擔心外界覺得他借事件作宣傳：「時間咁貼，真係擇日子都擇唔到。更加估唔到TVB會出啲咁嘅terms，其實如果唔想，Day 1唔好接呢個job就得，唔需要接咗去到last minute先至改，日子冇可能就得咁準，如果係我就係娛樂大亨，咁我未做到。」

他說會考慮之後避免與TVB藝人合作，亦未會就今次事件控告對方：「都合作咗廿幾年，每年仲會喺佢嗰度落過千萬廣告，接近兩千萬嘅客戶又有幾多個，真係唔明點解對我哋公司態度咁差，可能我真係好蝦，我要話畀佢知我唔好蝦。」至於有「翻版Ali」之稱的蔡潔臨時獲邀出席活動，Mark則指邀請她與對方的稱號無關。