前BIGBANG勝利庭上細節曝光　拉麵事業靠性交易得來？

前BIGBANG成員勝利2019年爆出一系列醜聞後，面對包括性買賣及性暴力犯罪等的他，昨天（12日）被軍事法庭判有期徒刑3年，及罰款11億5,690萬韓圜（約760萬港元），即時入獄。



繼昨日韓國傳媒公開庭上細節，包括勝利得悉判決後，只有戰戰兢兢地回答「是」外，今天韓媒再曝光其他細節。當中講到勝利由始至終只承認海外賭博一罪，有關性交易等罪嫌則推到合夥人劉仁碩身上，更表示警方則曾用私刑迫他認罪，但說法未有被法院採用。勝利在鄭俊英性愛群組中的對話也被公開，一名女性在群組中講到「劉仁碩在哪？我帶性交易的女性來了」後，勝利隨即回應「姐姐，我呢？」可見他與性交易有着密切關係。

正在軍隊服役的勝利判刑後即監禁。（網上圖片）

此外，勝利於2015年7月及9月兩次在家中進行性交易的細節也被公開。根據劉仁碩的證詞講到，他曾帶性交易女性到勝利家，當時該女性因找不到勝利家位置遲了10分鐘而被勝利催促。性交易過程包括女生洗澡後，勝利拿出保險套並發生性關係等都被仔細列出。

根據傳媒公開，劉仁碩（右）曾兩次帶性交易女性到勝利家。（網上圖片）

證供中更提及，勝利近年發展得相當好的拉麵事業也是靠性交易得來。有指他拉麵湯底的秘方由日本人A某提供，並與早前被公開為日本客人安排韓國女生過一同「最好的聖誕節」的聊天室對話有關。由於A某對勝利的拉麵事業提供了大量意見及幫助，勝利創立「神隱Aori」亦剛好在一年後，所以間接證實兩者有莫大關連。勝利雖然被判即時入獄，但他仍能在7天內提出上訴，大眾都相當關注。

勝利拉麵事業版圖相當大，但似乎也是靠性交易得來。（IG/@seungriseyo）

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鄭俊英淫照聊天室對話再流出，與勝利否認供詞疑有不同。（Viu《K1頭條》）

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