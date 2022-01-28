Angelababy黃曉明離婚早有玄機？陸網瘋傳4大線索直指這一線女星

【Angelababy黃曉明離婚】去年大陸網路上流傳著「某一線女星離婚」的消息，還提供4個線索，引發網友熱烈討論，大家紛紛猜測是哪位女星。



大陸豆瓣網站去年有網友就貼文爆「分享：搬瓜/ 某一線女星離婚」，立刻引發網友熱議，他接著還提供4個線索：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

有網民留言：「楊穎，趙麗穎，趙薇，姚晨，哪個離婚都不意外的樣子」，亦有人猜是Angelababy，不過也有網友反駁「Angelababy粉絲早破億了，而且也沒有爆款劇。」

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另外也有不少網友猜是趙麗穎，因為她的微博粉絲數有8800多萬，演過像是《新還珠格格》、《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等，趙麗穎與馮紹峰雖然也曾傳過離婚，不過當時雙方都發出聲明否認，趙微也是網友猜測熱門人選之一，不過有網友表示「排除趙薇吧，現在更多的身份是導演，而且還珠不是爆劇能形容的應該是神劇」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】