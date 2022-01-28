傳Angelababy離婚前出軌「男方竟是吳亦凡」爆料人揭秘後下場曝光

【Angelababy黃曉明離婚】大陸男星吳亦凡之前因為涉嫌強姦遭北京警方刑事拘留，而這個風波不僅讓他形象重創，遭到大陸官方封殺之外，多位明星也無端受到造謠牽連，紛紛報案捍衛清白，這當中Angelababy過去就飽受謠言攻擊，其中包含被指「出軌吳亦凡」，她一狀告上法院。



內地法院判決書中指出，公眾號「新娛小王子」是由一名58歲的張姓女子所經營，長時間以來，藉著編造有關Angelababy的不實內容來換取流量，例如張女曾聲稱Angelababy在錄節目的過程中出軌吳亦凡，兩人在深夜約會等。

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Angelababy認為假消息毀損名譽，憤而提告，向張女求償人民幣15萬元的經濟損失，以及人民幣20萬元的精神損害撫慰金，去年8月法院判決張女必須公開道歉，另須賠償人民幣6萬元。

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