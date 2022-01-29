黃曉明Angelababy離婚｜婚照銅像掀熱話　網友建議︰熔掉

內地男星黃曉明同Angelababy（楊穎）雖然已經離婚，正式結束近7年婚姻生活。不過在婚前黃曉明的寵妻行為，卻令不少網友大表羨慕，早年傳出黃曉明曾找人打造跟Angelababy的銅像，並且擺放在自家工作室中，如今已分開的他們隨即令不少網友討論該銅像如何處理好呢？在網上引來熱話。

黃曉明同Angelababy已結束近7年婚姻 。（視覺中國）

2015年黃曉明同Angelababy結婚，在婚前他們拍攝了多款華麗的婚紗照，其中一張就是Angelababy身穿露肩禮服，頭戴皇冠甜蜜依偎在黃曉明身旁的照片，沒想到在2017年就盛傳黃曉明依照該婚紗照的圖樣找人打造銅像，大小如真人比例，塑造得維妙維肖，相當逼真。而且更盛傳該銅像一直擺放在黃曉明的工作室中，寵妻行為讓不少網友羨慕。

盛傳當年黃曉明找人打造婚紗銅像。（微博圖片）

如今宣佈離婚的他們，該銅像隨即成為焦點，讓不少網友熱烈討論該如何處理好呢？有網友就建議鋸開一半一人分一個，甚至建議打碎或者熔掉，還直言倒不如給兒子小海綿保存就好，不同建議相當搞笑，成為另類熱話。

二人未來將共同撫養兒子小海綿。（視覺中國）