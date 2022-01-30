黃曉明Angelababy離婚｜男方愛情金句好油膩　Baby聽到眼濕濕

內地男星黃曉明同Angelababy（楊穎）前日（28日）宣布離婚，正式結束近7年婚姻生活。雖然二人做不成夫妻，但卻共同發出聲明表示未來仍是家人關係，共同撫養兒子小海綿成長。隨即勾起不少網友對他們未離婚前高調曬愛的畫面，特別是黃曉明多次公開講霸道式情話，不禁讓網友們感嘆他們確實深愛過對方。

黃曉明同Angelababy已結束近7年婚姻 。（視覺中國）

在未離婚之前黃曉明經常在節目或活動上公開喊話向Angelababy表白，霸道式的總裁表白讓不少網友感到羨慕。就好似在2014年的綜藝節目《快樂大本營》中，在談及愛情觀時，當時他已同Angelababy拍拖有5年時間，他認為當女朋友在問：「你愛我嗎？」時，他不認為是一種習慣，公開表示：「看起來很堅強的女孩子，其實她們都非常非常地需要自己的男人，你要給她安全感，你要讓她心裡面很溫暖。」還強調：「我的女人我不保護，難道要別人保護嗎？」一番說話相當Man。

在《快樂大本營》中公開向Angelababy表白。（微博圖片）

同年年尾他們在由《東方衛視》舉辦的2015跨年晚會上，黃曉明以一身王子裝現身向Angelababy表白：「認識她之後，我突然覺得她就是我想要的那個人，就是我想要一輩子去保護的那個人。我願意為她擋箭，當她的垃圾桶，當她的暖手寶。」聽到在旁的Angelababy相當感動。

黃曉明在跨年晚會上公開表白。（影片截圖）

多年以來Angelababy屢傳整容，但身為男友的黃曉明不時為女友護航，就在2014年時，他接受內地媒體訪問就強調肯定Angelababy是沒有整容的，表示只是大家沒有看到她平常的樣子而已，揚言自己不是笨蛋，笑言她有時候沒化妝真的好像她那些好醜的照片。

同樣地在2014年他們出席主演電影《何以笙簫默》發布會，黃曉明竟當眾向Angelababy表達愛意：「世界上我最不願意將就的事情，就是讓你不開心。」

黃曉明肯定Angelababy是沒有整容的。（Angelababy微博圖片）

2015年黃曉明為主演劇集《錦繡緣華麗冒險》作宣傳，在接受內地媒體訪問時被問道同Angelababy在感情上相處，自己會有霸道總裁一面嗎？他則自認是比較霸道的山東男人，喜歡女人在他那兒得到她想要的安全感，揚言自己總是有一種想保護Angelababy的慾望，忍不住想把她抱起來。

黃曉明自認在愛情上是屬於較霸道男人。（視覺中國）

同年二人在上海舉行世紀婚禮，黃曉明在千名賓客面前情深向Angelababy表白，相當甜蜜。他講道：「我的Baby你完蛋了，接下來的日子你等着吧！我從來沒有對一個人這麼好過，除了我媽。我覺得我真是生來就是為了來保護你的，來實現你的願望的。我真的只想把全世界最好的東西都擺在你面前。」

黃曉明結婚時向Angelababy深情表白，相當甜蜜。（視覺中國）

2021年因為黃曉明的前女友李菲兒參加《乘風破浪的姐姐》節目，前度再同台再次引起當年傳Angelababy是小三的傳聞，令到她相當生氣在微博作出澄清，而隨後黃曉明就立即跳出來表示：「有甚麼話都衝我來！我的評論永不關閉！」再次承擔一個男人應有的責任，讓不少網友激讚。

黃曉明在微博發文護妻。（視覺中國﹑李菲兒微博圖片）

這些年走來黃曉明都高調向Angelababy表白﹑保護對方，確實讓不少網友大表羨慕。即使說話是多麼油膩都好，聽到的人都會感動，所以不少網友都直言他們確實深深愛過對方，現在只是換了愛的方式變成家人而已。

不少網友都相信他們確實是深愛過。（Angelababy微博圖片）