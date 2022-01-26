青春不要臉 | 余德丞突上位演楊過　劉德華當年已係TVB五虎

無綫（TVB）電視劇《青春不要臉》由余德丞（飾演柳德榮）、劉穎鏇（飾演姜之雁）、丁子朗（飾演齊輕舟）擔綱主演，三人分別以劉德華、張曼玉及周星馳作藍本，向前輩和經典致敬。昨晚（25日）一集中，余德丞以為簽TVB無望，怎料卻突然上位，獲安排在電視劇《神鵰俠侶》中擔正做男一，伍樂怡（飾演姜之妍，影射陳玉蓮）與他重演楊過和小龍女練功一幕。



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事實上，劉德華當年接拍1983年版《神鵰俠侶》已是「無綫五虎將」之一，另外四虎為黃日華、梁朝偉、苗僑偉和湯鎮業，五人均為電視台力捧藝員。劉德華於1990年接受《歡樂今宵》訪問時透露，當年與朋友報名入藝員訓練班，唯獨錄取了他，他說：「其實係我有個朋友，同學啦！嗰個同學一次過攞咗十張表格，係參加藝員訓練班啲表格，就七個朋友一齊報名。結果我得咗，其他人都唔得。」

他又表示，藝訓班畢業後，五虎之中以苗僑偉、黃日華紅得最快，最後一位是梁朝偉。他坦言：「我訓練班出嚟之後都冇乜嘢做。直至安排有五虎之後，大家已經係做過晒劇集主角。然後先開始有五虎，最後一個出現嘅應該係梁朝偉。」

劉德華1990年接受《歡樂今宵》訪問，透露7位朋友一齊報藝員訓練班，只有他獲錄取。（影片截圖）

而《神鵰俠侶》出街後，劉德華更是因為楊過一角而人氣暴增，成為其最為重要的電視劇代表作，更因此獲得電影投資方的青睞，成為他踏入影壇的墊腳石。而已故作者金庸曾受訪談及《神鵰俠侶》電視劇，亦不吝嗇稱讚劉德華飾演的楊過最貼近原著，「劉德華做得比較好，應該莊重、正經一點比較好。最近有一個網上的選舉最喜歡神鵰俠侶的演員，票數最多的也是劉德華和陳玉蓮。所以，這些讀者還是比較懂的。」

劉德華陳玉蓮拍攝《神鵰俠侶》期間接受TVB訪問片段：

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「翻版李若彤」伍樂怡扮小龍女有驚人仙氣：

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