楊英偉鬧TVB劇集唔貼地：製作部全部50幾60歲，唔認識年輕人嘅嘢

於無綫（TVB）電視劇《真情》（1995）飾演「林木川（木村）」而為人熟知的資深演員楊英偉，於周三（26日）一集《IT狗》現身惹起話題。他飾演婚禮策劃公司老闆「喬山河」，與女兒「喬子琳」（張蔓姿飾）不和，靠星之子Tony（Lokman 楊樂文飾演）、阿信（凌文龍飾）等人與女兒和解，卻拒絕與他們合作，十分搞笑。



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上述橋段參考了鍾嘉欣、黃宗澤主演的無綫（TVB）電視劇《護花危情》。不但照沿用「喬子琳」角色名，「喬山河」更是用與《護花危情》中秦沛飾演「喬江山」和蔣志光飾演的「喬江河」僅差一字。另外橋段又是講述父女情。

楊英偉為TVB效力16年，演出過不少劇集。他接受《香港01》訪問時笑言，收到稿時睇到《大台理論》覺得「好得意」。楊英偉亦曾參演《護花危情》，故一眼就睇出橋段是參考了該劇。

鍾嘉欣、黃宗澤主演的《護花危情》。（海報）

談及近年TVB劇集頻受外界批評，楊英偉認同部分TVB劇集套路陷於公式化，他說：「TVB啲劇本、大台理論，就係講緊劇集好套路。睇頭兩集就估到後面係點，唔會有特別訊息，發人深省嘅位，如果有嘅話就唔同囉！但係好多都係幾Regular嘅套路。」

楊英偉認為TVB問題在於管理層、製作部老化，他說：「我拍《真情》、《護花危情》、《同事三分親》，製作部全部50幾60歲，年輕人嘅嘢佢哋係唔認識㗎，佢哋係唔知道㗎！」他又澄清並非針對TVB特定人士：「唔係話特別指邊個。樂小姐（樂易玲）、珍姐（曾勵珍），嗰啲都係嗰個Age。」

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他用即將於翡翠台上映、由楊茜堯、羅子溢、熊黛林等人主演的電視劇《家族榮耀》作例。雖然《家族榮耀》並非由TVB製作，但他認為，部分TVB劇集題材如《家族榮耀》一樣，最大問題是未能與年輕人接軌，他直言：「《家族榮耀》係套好勁嘅劇，又係大有錢佬、爾虞我詐、爭奪權力，我扯你尾巴嗰啲。TVB拍嘅嘢質素唔係差，我間唔中都有睇，例如《金宵大廈》，而家《青春不要臉》，想捉返啲年輕人觀眾。但係《家族榮耀》啲大有錢佬同年輕人有咩關係呢？」

《家族榮耀》（宣傳照）

反觀《IT狗》，楊英偉認為ViuTV劇集能引起年輕人共鳴，他謂：「你身邊總有兩三個人做緊IT。你唔識IT，你一定有興趣會知，貼身呀嘛！年輕人鍾意嗰個女仔，做觀音兵，個女仔同你嘅朋友一齊。與其你用好多人力物力，去拍一啲大家族，你等於3、40年前，我中學啲咩《狂潮》、《家變》、《追族》，咩《強人》，做返呢啲劇。就算大陸都唔係做呢啲劇啦！大陸而好In㗎啦！我睇返《真情》，《真情》點解咁貼地呢？因為《真情》都係你認識嘅人囉！」

楊英偉憶述在TVB演技無從發揮。（網上圖片）

另外，楊英偉憶述當初離開是因為演技無從發揮，要說心痛TVB，不如說是心痛整個電視行業，他表示：「我只可以講，我喺TVB發揮唔到演技。我做咗咁多年，我覺得自己有演技，可以做多好多嘢，但TVB就好定型，佢哋會定型你做某啲角色。同埋喺入面要人哋畀機會，冇得自己主動爭取，冇得去Casting。但王維基好好，有得Casting。我可以話《選戰》係我最重要嘅一套劇，但唔會再有第二套。」

談及資深演員現況，他頗感唏噓，說道：「啲50零、60歲嘅演員，你都見唔到咁多㗎啦，走嘅走、退休嘅退休，好唏噓㗎。金錢上面唔好靠份工，兩年一張約，真係唔安全。」

楊英偉在奧地利都有睇《IT狗》。（受訪者提供圖片）

楊英偉則最欣賞ViuTV願意起用年輕人，以及團隊精神，他表示：「ViuTV一嚟就成班後生仔。佢哋都唔係每套都好好，頭兩、三年都好多垃圾，有啲劇都唔多人睇，但你見到有個好新鮮嘅角度。同埋我最欣賞嘅係，佢紅嘅，唔係陳豪，唔係黃德斌，佢係紅一個團隊。Mike導係一個團隊，花姐喺一個團隊。」他又稱《IT狗》劇本夠創新，「香港開埠以嚟，冇人咁寫嘢囉！寫嗰個真係叻。」並稱讚《全民造星IV》是近年久違貼近香港民情的綜藝節目。

楊英偉都有睇《全民造星IV》。（攝影：陳順禎）

問到對MIRROR印象如何，楊英偉笑言開頭不知道MIRROR紅透香港半邊天，但大讚他們懂得尊重前輩，以及從心而發的謙虛，他說：「有一次上辦公室拍嗰場戲。嗰時先知（咁紅）。大概係3點零，好多Fans送零食嚟，有好多靚嘅牛角包、芝士蛋糕，全部寫紙叫Stanley。我拍咗20幾30年戲，未見過咁靚嘅下午茶。你喺TVB係食奶茶、三文治，蛋撻㗎咋！Stanley、Lokman都好好，好Nice，佢哋話前輩你食先啦！以佢哋嚟講，拍嘢唔使對你咁好。」

他又點名讚Stanley有演戲潛質，「雖然得一兩場戲，佢好有心機做，佢有內心戲。Lokman就搞笑、玩嘢，而Stanley就少少奸。我幾睇好Stanley，佢幾似韓劇男主角。做戲最難就係有個感覺，而佢有，佢可以亦正亦邪。」

楊英偉唔知MIRROR咁紅。

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