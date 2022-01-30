楊英偉舉家移民奧地利　大讚勁宜居：4個半港紙可以買到6個豬仔包

為無綫（TVB）效力16載，在1995年電視劇《真情》飾演「林木川（木村）」而為人熟知的演員楊英偉，於周三（26日）一集《IT狗》驚喜亮相。他飾演婚禮策劃公司老闆「喬山河」，與女兒「喬子琳」（張蔓姿飾）不和，靠星之子Tony（Lokman 楊樂文飾演）、阿信（凌文龍飾）等人與女兒和解，卻拒絕與他們合作，十分搞笑。



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楊英偉1997年加入TVB，曾參演《刑事偵緝檔案IV》、《男親女愛》、《鳳凰四重奏》多套電視劇，代表作有《智勇新警界》、《大唐雙龍傳》等。他於2013年離開TVB，轉投王維基創辦的「香港電視網絡」（HKTV），期間參演《選戰》及《末日+5》。其後他再參演港台和ViuTV電視劇，2020年亮相《暖男爸爸》，最新作品是現正熱播中的《IT狗》。

楊英偉在奧地利都有睇《IT狗》。（受訪者提供圖片）

楊英偉接受《香港01》訪問時透露，現已舉家移民奧地利維也納，並已取得當地居留權，但要留夠6至7年才取得永久居留權，他說：「我4年前就想移民。5、6年前識咗個朋友，佢搞移民生意，我想大力支持，咪做佢第一個客。」

他續解釋移民過程：「我喺2020年尾過嚟搞手續，自己一個人嚟報到先，2021年暑假就同太太同阿仔一齊過嚟，幫佢哋搞移民居留。到12月尾，就連92歲爸爸都嚟埋。一個老人家留喺香港好慘，平時都係想同屋企人一齊、睇吓個孫，有能力咪搞埋佢囉！」至於移民的原因，是他不滿香港的學習環境，「我睇我個仔，香港讀書環境幾困難。我以前都教書，教過中學，中文、英文、通識，背咗就要嘔出嚟，背出嚟做咩呀？」

楊英偉去年舉家移民奧地利。（受訪者提供圖片）

楊英偉非常滿意移民後的生活，他不斷大讚奧地利非常宜居：「好開心，好適應。我爸爸等緊居留權，阿仔嚟咗兩個星期，已經搵咗中學，佢都好開心。」他稱當地物價僅為香港的三分一至二分一，他說：「我好鍾意呢度，物價、衣食住行，都係香港三分一、二分一生活費。嚟到呢度好富裕。維也納4個半港紙可以買到6個豬仔包。一歐去街市，大約9蚊港紙可以買到4個大橙；靚豬肉都係5至6蚊歐元一公斤。學費都估唔到咁平。阿仔間學校學費一個月1600蚊港紙，160蚊歐元左右。」他又透露，現在的寓所約1200至1300呎，每月租金一萬多港元；另外，地鐵丶巴士丶電車等交通年票為365歐元，一年任搭，一歐元一日，僅為港幣9元。

間屋好大。（受訪者提供圖片）

楊英偉指現時自己德文不算流利，「而家德文都唔流利。平時出街問『幾多錢』、『條路點行』嗰啲咪OK。下個月就會同太太一齊上堂學德文。」他和太太暫未打算在當地搵工，主要靠香港層樓收租，他說：「我之前喺香港都係個樓宇投資者。香港都買咗幾層樓，賣咗2、3層。而家仲有2、3層。我同太太而家首要就係安定、適應。」至於移民花費，他則指不方便透露。

楊英偉非常滿意移民生活。（受訪者提供圖片）

楊英偉指原定計劃一年回港一次，每次留3個月左右，但礙於疫情須隔離21日的緣故，他短期內不打算回港，「舊年11月都有人搵我拍劇，但我話我就嚟移民喎！所以有啲劇、微電影都推咗。ViuTV都有搵我6月拍劇，但未定。呢幾年都已經轉型，做學校巡迴舞台劇，都做咗50場，但疫情原因都唔知幾時可以做。」

楊英偉移民後操到好大隻。（受訪者提供圖片）

即睇楊英偉一家人奧地利生活照：

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