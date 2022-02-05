專訪︱戴祖儀感激伯樂何哲圖提攜　認仲有聯絡：飲水思源好緊要

無綫（TVB）電視劇《青春不要臉》周六（5日）大結局。戴祖儀（Joey）在劇中飾演對演藝事業滿懷熱血衝勁的「溫楚瑜」，溫楚瑜為了證明自己並非是靠父幹的星二代，她不畏人言，主動應承於眾人面前半裸上陣拍戲，相當大犧牲。

現實中的戴祖儀與溫楚瑜一樣，都是主動出擊型。2018年她受到時任星夢娛樂老闆何哲圖賞識入行，其後她打破「演員是被動」慣例，不時向導演、監製主動爭取機會，她說：「我好清楚自己鍾意啲乜嘢，同想做啲乜嘢。當我知道有而家有呢個機會，我都主動話會唔會我可以Casting試吓呢？會唔會可以嘗試加入到呢？我會主動問吓。」

拍攝：葉志明



戴祖儀在《青春不要臉》飾演滿懷熱血衝勁的「溫楚瑜」。（葉志明 攝）

溫楚瑜不是「吳君如2.0」

溫楚瑜的原型是吳君如，戴祖儀稱有自小有看《金雞》等吳君如作品，她指溫楚瑜並非是另一個吳君如，她說：「監製（林肯）就話，佢講個原型出嚟並唔係想我哋模仿，而係想我哋知道呢個人物背景，再衍生出一種新嘅人物性格出嚟。」例如丁子朗飾演的齊輕舟原型是周星馳，但加添了與溫楚瑜的感情線，她表示：「而吳君如前輩爸爸係藝人，呢啲又會加返落去，有真有假咁。我記得吳君如前輩分享有一幕畀人摑咗好多巴，內心有少少唔係幾開心，我哋會重演呢一幕。」

戴祖儀重演吳君如被掌摑一幕。（《青春不要臉》劇集截圖）

戴祖儀看了電視劇《新紮師兄》（1984）等劇集學習80年代的肢體語言、說話口吻等，並分享道：「原來佢哋講嘢係慢啲嘅、清晰啲嘅，咬字都係大啲，文雅啲嘅。英文又講得好唔準，例如『Verly Good』（Very Good），好大聲咁講『Cut！』我哋都會盡量模仿返。」

點撃下圖重溫裸背場面＋《神鵰俠侶》玉女心經經典場面：

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白羊座戴祖儀自認同溫楚瑜一樣好勝有衝勁

戴祖儀稱，或因身為白羊座，天生較衝動好勝，這點與溫楚瑜頗為相似，她坦言：「喺溫楚瑜呢個角色入面，因為佢爸爸係明星，所以佢入訓練班都受到好多爭議。啲同學都畀好多壓力佢，佢就好Tough咁樣，唔可以輸，要證明畀大家睇佢係值得。呢一點同我好似，雖然我爸爸唔係藝人啦，但我都係我由細到大都唔可以輸，衝動得嚟係要贏，所以要贏嗰種心好強，所以所有嘢都會最衝最大。」

戴祖儀自認同溫楚瑜一樣有衝擊同好勝。（葉志明 攝）

伯樂何哲圖離任不感機會減少 仍有保持聯絡

後生仔有衝勁是好事。當初憑一股熱血遇上伯樂何哲圖，出道後不時被指受TVB力捧。惜2021年2月何哲圖離任，改由曾志偉、何麗全接掌音樂事務，王祖藍榮升首席創意官。問會否有感機會減少？戴祖儀多次被問到上述問題，但她從不覺受力捧：「我由以前到而家都冇力捧嘅感覺。因為我係嗰啲有嘢要做，就盡力去做，做到最好。所以我感恩有好多監製畀好多唔同嘅嘗試我。就好似啱啱咁，我第一次做《東華》主持，有好多新機會畀我不斷去挑戰同嘗試囉！」至於近來《聲夢傳奇》一眾新秀，如炎明熹、姚焯菲身為鎂光燈焦點，戴祖儀則認為自己做新人時亦受公司特別照顧，實屬正常。

炎明熹同姚焯菲去年備受TVB力捧。（劉傳謙攝）

戴祖儀感激恩人何哲圖帶她入行，至今兩人仍有保持聯絡，她說：「飲水思源好緊要，好感激當初帶我入行、畀機會我嘅人。所以過時過節我都會Send返啲祝賀說話，Keep in touch咁樣嘅。」

何哲圖2021年2月離開TVB。（陳順禎攝）

會揀同曾志偉傾偈先：祖藍哥返咗大陸拍嘢應該好忙

至於有否與曾志偉說上話？一向勇敢的戴祖儀在這方面則自認「小薯」，但她稱讚志偉哥、祖藍均十分親民友善，她說：「佢哋Join嘅時候都好主動同我哋傾偈，同好多唔同藝人傾偈，會問有咩諗法、想做嘅節目，或者有咩想發展嘅地方。即係佢哋都好熱心咁約好多唔同藝人傾偈，了解大家想做嘅嘢。咁啱嗰陣時我開緊劇，令我Join唔到呢啲會議，令我覺得好可惜。所以暫時到而家我都未Join。但佢哋成日都喺公司，好忙啦！如果有機會我都希望可以自動請纓一下嘅。我唔敢呀呢方面，我又比較小番薯。」

戴祖儀不敢與曾志偉說話。（葉志明 攝）

如可以選擇，會揀曾志偉抑或王祖藍傾偈先？她毫不猶豫選擇了志偉哥，笑言：「小朋友先做選擇，我梗係兩個都要。但如果真係就要揀志偉哥，因為以我所知呢，祖藍哥返咗大陸拍嘢，所以佢應該好忙，唔得閒，所以我盡我所能，搵到邊個先就搵邊個。」

曾志偉邀請何麗全回巢，接掌TVB音樂事務。（梁碧玲攝）

戴祖儀唔怕被貼上老土標籤

由曾志偉入主高層後已過了約一年，惟TVB仍不時受外界批評節目老土、對年輕人缺乏吸引力。例如《青春不要臉》雖以追夢為主題，但年輕人未必對上世紀八、九十年代影圈文化或影星有共鳴，主打的懷舊風更為長輩所受落；而ViuTV同期播映中的《IT狗》則憑港劇罕有、貼近後生一代笑點的黑色幽默風格，贏來不少年輕人追捧。

對此，今年26歲，同為後生仔一分子戴祖儀則認為，TVB已逐步趨向年輕化，但未必可以滿足所有觀眾群。會否認為這些批評對TVB不公道？她則指是見仁見智，「呢啲嘢好主觀，又冇話公唔公平，Fair唔Fair。而係你自己覺得有呢樣嘢而發生，而佢究竟係咪呢樣嘢呢，都好見仁見智。主要係我哋吸收到咩意見，我哋盡量去改善囉！」

戴祖儀坦言TVB節目難以滿足所有觀眾群，是否老土則見仁見智。（葉志明 攝）

她又不怕連帶被貼上老土標籤，「我又真係幾好彩，就冇呢方面既Feedback。因為我私底下又好多興趣啦，又係藝術品、潮流方面嘅嘢，我畀人感覺相信係了解時事、藝術潮流嘢嘅。」

戴祖儀靚相：