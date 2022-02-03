青春不要臉．劇透 | 余德丞參考自劉德華　曾因拍床上戲遭TVB追查

無綫（TVB）電視劇《青春不要臉》第13集劇透。



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輕舟（丁子朗飾）終憑無厘頭演繹角色成功出位，深受觀眾喜愛，苦盡甘來。天光（戴耀明飾）着德榮（余德丞飾）接拍古裝新劇，要德榮參照輕舟的演繹方式，德榮不想搶去好兄弟的獨有特色，拒絕接拍。德榮還希望接演電影三部曲，卻被電視台因檔期理由反對，他意識到演員太缺乏選擇自由。

仍心愛對方的輕舟、楚瑜（戴祖儀飾）在新劇擔正。眾小生、花旦面臨與電視台加簽合約的分岔口，德榮、士賓（林正峰飾）力勸好友一同不續約。輕舟思量良久，難以開口對德榮說出真相……

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監製林肯接受《香港01》訪問時表示，余德丞要接拍電影遭電視台拒絕的橋段，是取材於80年代劉德華接拍電影《停不了的愛》（1984）一事。劉德華當年於《停不了的愛》與女主角溫碧霞有一場床上戲，TVB擔心藝人形象受損而下令追查。林監製表示，參考了上述劇情，《青春不要臉》今晚播出最新一集中，電視台本不想余德丞拍戲，後批准卻發現余德丞有床上戲，「拍完戲先知有床上戲，公司有少少不滿。」

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至於余德丞希望接拍的電影三部曲，則是取材於1978年許鞍華執導的「越南三部曲」，分別為《來客》（1978）、《胡越的故事》（1981）以及劉德華有份參演的《投奔怒海》（1982）。林監製坦言：「本身《投奔怒海》係最後一部曲，所以我哋Mix埋咗。」

劉德華於《投奔怒海》片段：

劉德華拍床上戲及《投奔怒海》剪報：

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伍樂怡美照：