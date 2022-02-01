陳煒衝擊今年「視后」　聯同郭晉安帶隊拍TVB重頭鉅製劇集

如果話每個演員的夢想是拍到一套成名作和代表作，那麼奪得TVB萬千星輝「最佳男/女主角」獎就是眾多位TVB藝人演員的終極目標。據消息透露，陳煒將會以女主角身份出演今年7月首播的新劇《回歸》，同劇更有「視帝」郭晉安以及周嘉洛、吳偉豪、游嘉欣等新一代演員，簡直是完美陣容。



陳煒（煒哥）。（資料圖片）

陳煒於1996年，22歲的時候經由參選《亞洲小姐競選》並奪得冠軍而入行，當選後的陳煒就隨即被重用，與萬綺雯、田蕊妮及楊恭如等人一同成為力捧花旦。直到2005年她轉戰內地市場主演《梅艷芳菲》飾演「梅艷芳」，當年她更被網民封為「翻版梅艷芳」，可說是她演藝生涯的另一高峰。

陳煒是1996年亞姐冠軍。（網上圖片）

2008年，因為亞視已多年沒有製作劇集的關係，陳煒最終決定離開亞洲電視（ATV），結束了12年賓主關係。2012年，經由已投身無綫電視（TVB）江美儀的介紹下，陳煒才又回歸幕前，昔日的亞ATV同事鄭則仕、陳展鵬、田蕊妮及萬綺雯等人又再於TVB重聚。加入TVB後，陳煒的發展亦相當不錯，於第一部參演的劇集《法網狙擊》飾演反派角色「龐鐵心」，外界評語也十分高，其後她更憑《梟雄》黑幫大家姐「姚桂生」一角入圍《萬千星輝頒獎典禮2015》「最受歡迎電視女角色」，亦奪得《星和無綫電視大獎2016》「我最愛TVB電視女角色」獎，成為她在TVB獲得的第一個獎項。2018年她亦參演《宮心計2深宮計》於劇中飾演「太平公主」，也奪得了「最受歡迎電視女角色」，人氣一時無兩。

陳煒曾於2005年她轉戰內地市場主演《梅艷芳菲》飾演「梅艷芳」。（網上圖片）

除此之外，陳煒亦份與過《幕後玩家》、《使徒行者2》、《多功能老婆》以及《刑偵日記》等好劇，演出備受肯定。可能是由於《刑偵日記》的演出獲得好評，今次《刑偵日記》的監製林志華開拍《回歸》時亦邀請了她出演。

陳煒近年作品不多，不過套套均是佳作。（資料圖片）

郭晉安是兩屆「視帝」。（網上圖片）

新劇《回歸》由陳煒和郭晉安主演，並有「新人王」周嘉洛、吳偉豪、游嘉欣、戴祖儀和陳嘉慧等人演出。故事發生在正值回歸的1997年，當年陳煒和中式廚師郭俊安兩夫妻在香港一間茶室中工作，但兩人感情生變，後來離婚陳煒決定北上創業建立自己的飲食王國，將香港的茶樓文化帶入中國內地，而郭俊安則選擇留港，更頂手了原先工作的茶室。

周嘉洛。（陳順禎攝）

周嘉洛和吳偉豪則飾演陳煒和郭晉安的兒子，當年陳煒和郭晉安離婚後，吳偉豪就跟隨了陳煒北上，而周嘉洛則和郭晉安留在香港。1997年的25年後，劇中陳煒和吳偉豪兩母子又回到了香港。後來任職初創企業CEO的吳偉豪在香港舉辦大灣區創業大賽，碰巧又遇上了前往參賽的周嘉洛，自始兩夫婦、兩兄弟之間，圍繞住中港兩地家庭的故事就慢慢展開。

自加入TVB以來，陳煒共獲5次「最佳女主角」但都擦身而過。有沒有機會一嘗「視后」的滋味呢？就要睇這一套新劇《回歸》了。

吳偉豪。（陳順禎攝）

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