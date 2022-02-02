林志玲「絕密懷孕術」曝光　IG靠呢招藏肚　附最後公開露面全身照

林志玲31日除夕這天宣布喜訊，順利生下兒子升格媽咪，按照發文時間推算，她應是2021年4月至5月間懷孕，而從她的IG可以發現，她的發文已經半年以上沒有露出全身照片，都只有露臉，可見為了保護懷孕消息煞費苦心，而在中秋節當天她PO出自拍近照，還被發現瘦了一圈。



林志玲最後一次現身公開活動是2020年12月，出席知名品牌開幕儀式，當時被問到懷孕問題，她還笑稱：「不知道小天使是不是還在報名排隊中，趕快來報名！」

而從2021年6月在IG發出和老公Akira的時尚雜誌照有難得露出全身外，此後她的發文配圖全都是只露臉，似乎為了保護孕肚不曝光。

懷孕後反而瘦咗 最後公開露臉全身照係呢張（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而在2021年的中秋節，人在日本的林志玲，不忘跨海寫下祝福：「花好月圓，健康平安。」

發文同時，還附上一自拍近照，只見她拿著花束入鏡，對著鏡頭展現招牌甜美笑容，雖然丈夫AKIRA並未陪同入鏡，臉型也被外界形容似乎瘦了一圈，但林志玲氣色、狀態仍被讚相當好。

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