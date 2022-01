47歲林志玲與AKIRA結婚近3年　無預警誕牛年BB：終於等到

恭喜恭喜﹗牛年最後一日娛樂圈有一單震撼性好消息,林志玲與EXILE AKIRA結婚近3年一直努力造人,終在1月31日早上宣布做媽媽誕下牛年BB﹗「終於、終於等到小天使誕生到我們家」

47歲的林志玲,和40歲的AKIRA結婚3年終傳來好消息誕下牛年寶寶。(微博:林志玲)

現年47歲的林志玲,和40歲的AKIRA結婚3年,外界一直關心她的肚皮動靜。去年11月志玲47歲生日感言寫到「感謝母親,感謝生命」,最後一句則是「感謝所有美好,都來得剛剛好」,似乎早就預告喜訊。1月31日早上她貼出一隻嬰兒小手捉住2隻大人手指的溫馨照,宣布好消息,文中未有透露BB性別,有台灣媒體則指是他們一索得男。

1月31日早上林志玲貼出一隻嬰兒小手捉住2隻大人手指的溫馨照,宣布好消息。(林志玲Facebook)

+ 23

林志玲寫道:「Thank you for coming into our family.終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始,和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。新年快樂,祝福大家一切平安順心、身體健康,永遠保持正向的希望,愛會在每個人的身旁。」AKIRA也同步在臉書宣布這天大的好消息:「Thank you for coming into our family,只要持續抱持正面的希望,前方就會有充滿愛的明亮未來!明天就是新年了,衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情,預祝大家新的一年,都能有個美好的開始謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己,希望大家能繼續給予支持與指教。」

AKIRA也與林志玲同步在臉書宣布這天大的好消息。(akira facebook)