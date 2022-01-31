林志玲竟已當媽　除夕突貼一家三口手牽手溫馨照：終於盼來小天使

恭喜！林志玲當媽了！她31日早上在臉書上傳一張一家三口手牽手的照片開心表示：「Thank you for coming into our family。終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始，和我愛的每一個人分享我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣。」
林志玲2019年嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA後，生活幸福甜蜜，也轉為低調，兩人致力於做公益，而在工作減少的日子裡，林志玲屢被傳懷孕，她都沒正面回應，想不到，她已悄悄懷孕，並在除夕這天驚喜宣布已當媽，她開心祝福大家：「新年快樂，祝福大家一切平安順心、身體健康，永遠保持正向的希望，愛會在每個人的身旁。」
AKIRA同步以中文宣布喜訊 點擊放大瀏覽▼▼▼
AKIRA也同步在臉書宣布這好消息：「Thank you for coming into our family，只要持續抱持正面的希望，前方就會有充滿愛的明亮未來！明天就是新年了，衷心期盼能藉由分享這份愛和感謝的心情，預祝大家新的一年，都能有個美好的開始謝謝大家總是給我溫暖的鼓勵。今後我將更加精進自己，希望大家能繼續給予支持與指教。」
對於更多細節，林志玲透過經紀人表示：「謝謝大家的關心！細節就不多做分享，姐姐、姐夫終於盼來了小天使的到來，希望和大家共享喜悅，祝大家天天開心、保持健康，新年快樂噢！」
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