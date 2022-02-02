大灣仔的夜｜慈父臉上線秒被細仔掛電話　陳小春：又不理我

由張智霖、陳小春、梁漢文、謝天華同林曉峰組成的「大灣區哥哥」，主持的內地綜藝節目《大灣仔的夜》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集中，陳小春慈父臉上線同小兒子HoHo視訊，沒想到HoHo竟對他不瞅不睬，最後還直接關閉視訊，令陳小春嬲嬲豬，非常好笑。

陳小春慈父臉上線。（影片截圖）

一開始陳小春抱着開心的心情同HoHo視訊，一臉慈父樣對兒子說：「我愛你」，還用溫柔的語氣指示HoHo叫「爸爸」，沒想到他一直唱反調只叫「媽咪」，而且這個狀況是一而再再而三，HoHo始終沒有叫「爸爸」，當陳小春透明似的，令到陳小春開始有一點兒生氣：「他故意的這傢伙。你是故意嗎？」非常好笑。

陳小春一直叫HoHo叫「爸爸」。（影片截圖）

雖然HoHo對陳小春不瞅不睬，但他依舊保持慈父樣同兒子玩樂，不時展示愛的表白：「HoHo我愛你」，但仍不忘再次教兒子叫「爸爸」，但最後被HoHo秒掛電話，非常好笑，再次令陳小春不快：「又不理我，這傢伙。」令不少網友笑言替陳小春感到可憐。

HoHo真係好得意。（應采兒微博圖片）