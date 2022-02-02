吳偉豪同周嘉洛升上一線演《回歸》　新劇做初創公司CEO戲份極重

無綫（TVB）年度鉅製新劇《回歸》將於二月中開拍，劇情吸引之餘陣容還十分強大，有陳煒、郭俊安，以及周嘉洛、吳偉豪、游嘉欣等一班力捧新一代。周嘉洛和吳偉豪這一對《愛回家》CP再於正劇重聚，着實令人興奮。有不少人更認為，吳偉豪是繼周嘉洛之後另一位受到TVB力捧上一線的新星。



陳煒和郭晉安主演新劇。（資料圖片）

新劇《回歸》由陳煒和郭晉安主演，並有「新人王」周嘉洛、吳偉豪、游嘉欣、戴祖儀和陳嘉慧等人演出。故事發生在正值回歸的1997年，當年陳煒和中式廚師郭俊安兩夫妻在香港一間茶室中工作，但兩人感情生變，後來離婚陳煒決定北上創業建立自己的飲食王國，將香港的茶樓文化帶入中國內地，而郭俊安則選擇留港，更頂手了原先工作的茶室。

陳煒和郭晉安主演新劇。（資料圖片）

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周嘉洛和吳偉豪則飾演陳煒和郭晉安的兒子，當年陳煒和郭晉安離婚後，吳偉豪就跟隨了陳煒北上，而周嘉洛則和郭晉安留在香港。1997年的25年後，劇中陳煒和吳偉豪兩母子又回到了香港。後來任職初創企業CEO的吳偉豪在香港舉辦大灣區創業大賽，碰巧又遇上了前往參賽的周嘉洛，自始兩夫婦、兩兄弟之間，圍繞住中港兩地家庭的故事就慢慢展開。

吳偉豪。（陳順禎攝）

據知周嘉洛、吳偉豪兩人在劇中佔的戲份頗多。那麼吳偉豪會否如周嘉洛一樣，需要暫別《愛回家之開心速遞》劇組呢？監製林志華接受《香港01》訪問就表示不需要：「時間夾到就冇問題啦，好多演員都係同時間拍幾套劇，唔關事嘅。」

吳偉豪大有潛質上位。（Instagram@riccong）

談到吳偉豪的選角，他就表示吳偉豪非常符合角色設定：「套劇仲有好多年青人參與，搵佢主要係啱個角色。因為個角色係外國返嚟，而佢（吳偉豪）夠靚仔，又係讀國際學校，有陣『洋味』。」除了陳煒、郭晉安、周嘉洛、吳偉豪等人外，監製更透露汪明荃（阿姐）都會出演，不過他就賣了一個關子，說：「阿姐都有份㗎，呢個角色係得佢先做到，但係而家唔講到住，到時你就知。」吳偉豪接受《香港01》訪問時，就表示2月4日有記者招待會，到時就會解答大家的疑問。

吳偉豪再同周嘉洛拍檔。（電視截圖）

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