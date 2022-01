殭屍校園︱22歲朴所羅門滿臉鮮血依然勁靚仔　IG破百萬成韓流新星

以喪屍和人類變異為題材的NETFLIX韓劇《殭屍校園》(All Of Us Are Dead/지금우리학교는)上架短短幾日討論度爆燈,在一日內登上NETFLIX全球戲劇節目類冠軍和25個國家及地區的排行榜冠軍,人氣絕對不容忽視,獲外界封作「《魷魚遊戲》第二」。劇中雖然有《魷魚遊戲》李瑜美和《機智牢房生活》李奎炯助陣,但一班大眾較為陌生的新人主演們表現卻一點都沒有被比下去,其中在劇中飾演「秀赫」一角的朴所羅門(Solomon)更憑着一張酷似SHINee成員珉豪、Infinite成員L和演員李東健的外表而爆紅,IG粉絲人數在短短幾日內由20多萬飆升到過百萬!



朴所羅門在劇中為人有情有義,擅於打鬥的他更多次成功幫同伴脫離險境,man爆的一面成功俘虜不少女觀眾,成功變身新一代韓流新星。現年22歲的他於烏茲別克出世,擁有韓國和烏茲別克雙重國籍,亦因為曾經在俄羅斯生活,12歲才回韓國讀書,所以懂韓文、俄文和中文三國語言,同時亦因為他擁有183cm的身高和標致五官而經常被誤認為是混血兒,但他其實是100%的韓國人。

未出演《殭屍校園》之前,朴所羅門的演藝作品並不多,他於15歲出道,初期主要擔任金來沅、李洪基等男主角的童年,直到2017年轉型在《守望者》擔任外表為完美少年但實質上是殺人兇手讀者「尹時完」一角,之後隨即再擔任演網絡劇《復仇筆記》男主角,飾演學校風雲人物「申志勳」,而當時同劇的車銀優仍未爆紅,只是劇中的男二,但卻已經率先爬頭。

朴所羅門擁有經典KPOP男偶像般的帥氣外型,原來他本來曾經渴望以偶像身份出道,亦曾經做過B-boy表演街舞,只是後來他認為自己唱歌不夠好,亦沒有偶像的魅力,於是轉型成為一名演員,結果終於在22歲這年憑《殭屍校園》成功大受關注,他之後的發展備受期待。

