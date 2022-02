殭屍校園︱上架一日登全球榜冠軍　有望超越成《魷魚遊戲》第二？

因疫情關係今年農曆新年期間無辦法到戲院看賀歲片,幸好還有NETFLIX、Disney+等串流平台可以留在家中看過飽,假如喜歡看喪屍、懸疑類型的影集,不妨隨這股殭屍熱潮煲一煲NETFLIX韓劇《殭屍校園》(All Of Us Are Dead/지금우리학교는),雖然可能會看到心驚膽跳,但劇中亦有較為輕鬆和搞笑的情節,再加上一眾靚仔靚女主演的養眼外形,趁住新年假期看都未至於太過「大吉利是」,唔用腦純粹Kill Time 值得一看!



《殭屍校園》已正式在Netflix上架。(Netflix)

以喪屍和人類變異為題材的NETFLIX韓劇《殭屍校園》於上周五(28/1)正式上架,雖然因一場霸陵女學生被強行除衫半裸的一幕被批評尺度過大不忠於漫畫原著惹爭議,但人氣和討論度依然高居不下,上架短短一日就已經成為25個國家及地區的排行榜冠軍,更躍升成為NETFLIX全球戲劇節目類冠軍,上位速度比拍得住去年推出的《魷魚遊戲》,令外界認為有望成為第二套《魷魚遊戲》。

有望成為《魷魚遊戲》第二?(NETFLIX)

去年《魷魚遊戲》雖然紅爆全球,但其實並非一上架就隨即受到熱捧,當時該劇花了5日才成為香港NETFLIX點播排行榜冠軍,更在8日內打入全球排行榜冠軍位置,但該紀錄已於劉亞仁主演的《地獄公使》於去年11月上架時打破,一日之內就成功登上全球排行榜冠軍。如今《殭屍校園》短短上架幾日已經橫掃全球NETFLIX榜單廣泛好評,截至1月31日更已經成為46個國家及地區的排行榜冠軍,能否像《魷魚遊戲》一樣獲得史無前例的成功受到關注。

《殭屍校園》(All of Us are Dead)上架一日內已成為25個國家及地區的排行榜冠軍,更躍升成為NETFLIX全球戲劇節目類冠軍。(網上圖片)

《殭屍校園》在香港NETFLIX排行第一。(NETFLIX)

《殭屍校園》改編自同名人氣網絡漫畫、由尹燦榮、朴持厚、朴所羅門、趙怡賢、《魷魚遊戲》李瑜美和《機智牢房生活》李奎炯等人主演,故事講述一班高中生被困在突然爆發喪屍病毒的高中逃生、以及病毒蔓延到全市的故事,亦展現出人類在面臨死亡時弱肉強食醜陋的一面。

