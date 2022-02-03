大灣仔的夜｜怕靚靚嬲滿滿求生慾　張智霖：我老婆就是我的理想型

由張智霖、陳小春、梁漢文、謝天華同林曉峰組成的「大灣區哥哥」，主持的內地綜藝節目《大灣仔的夜》大受歡迎，掀起不少討論。而在最新一集中，五子就圍在一起大談愛情事，其中張智霖為了挽回初戀的經歷意外成為微博熱話，雖然專情不過最終結局卻讓眾人哄堂大笑。

五子在一起大談愛情事。（微博圖片）

在節目中五子坐在客廳上圍在一起大談愛情事，其中張智霖則非常大方憶起初戀往事同大家分享，而該事情亦是他自認做過最瘋狂的事，事關他當時為了挽回已分手的初戀女友，而不惜千迢迢飛去澳洲找她，可是最終結果女方為了避開他而連夜搬走，讓其他兄弟笑個不停。張智霖講道：「就去了澳洲，我初戀女朋友她也在澳洲，可是其實那個時候已經分手了，我去了澳洲第一天，一下飛機就過了一夜，我馬上就去找她。我一個人甚麼都不懂，然後就坐巴士去坐了九個小時，那個時候也沒有去查那個手機怎麼買票那些，然後去找她的時候，她又搬走了。有跟她通過電話（她知道你過來？）就走了。初戀嘛，就是很認真的，所以就想跟她再繼續發展。」而在旁的林曉峰則好奇問道：「再給一次機會給你，你會不會去？」而張智霖思考一會兒後表示：「如果是那個年紀應該會。」

張智霖為了挽回初戀女友而飛往澳洲找好。（微博圖片）

不知道靚靚知不知道？（微博圖片）

張智霖一開始深情講述這段往事，想不到到頭來沒有一個好結果，這個故事發展讓不少網友感到出乎預料之外。同時張智霖亦獲不少網友認證是一位專情好男人，對感情相當認真，亦紛紛替初戀女友感到可惜。

另外，在節目中他們被問道：「年輕時候的理想型，跟你們幻想的老婆？」張智霖二話不說：「簡直一模一樣，我老婆就是我的理想型。」滿滿求生慾，非常好笑，相信老婆袁詠儀（靚靚）聽到之後一定好開心。

張智霖滿滿求生慾。（影片截圖）