思家大戰｜苑瓊丹「三姑」上身　被問「女性最冧部位」忽然變鵪鶉

由李思捷主持及監製、瘋魔全球45年、直至現時為止仍有近三十個國家正值熱播的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，正式授權製作香港版無綫遊戲節目《思家大戰》，並將於周日晚（6日）九點半翡翠台播出第二十一集。



「國王的新姨」隊有隊長苑瓊丹（左起），隊員鄧兆尊、陳彥行、張慧儀及蔣祖曼。

今集嘉賓有苑瓊丹（苑仔）率領的「國王的新姨」隊，以及星級排舞師Sunny Wong率領的「舞得頂」隊。「國王的新姨」隊成員有鄧兆尊、陳彥行、張慧儀及蔣祖曼；「舞得頂」隊成員有關嘉敏、陳善渝、葉泓聲及許俊豪。難得有跳得之人參與錄影，自然要晒一晒Quali，Sunny Wong率領一班徒弟大跳勁舞，關嘉敏、陳善渝更以露腰裝上陣，非常搶鏡！

思捷同苑仔唇槍舌劍。

而全集玩得最投入的、非苑仔莫屬，由頭到尾把口無停過的她，《九品芝麻官》「三姑」上身張嘴「亂槍掃射」，更樣樣「死都拗番生」。她先嫌棄「舞得頂」的跳舞背景音樂《火熱動感La La La》係咁「瀨」唔吉利，再來是質疑製作組度問題唔夠細心，最後答案唔夠「標準」，「舞得頂」隊係「執死雞」隊等；由於苑仔滔滔不絕兼句句「挑機」，思捷數度露出絕望樣，最終更忍不住向Sunny Wong講笑：「佢唔會停架喇，你由佢啦！」

思捷頂唔住，企唔穩要扶一扶呀！

雖然苑仔全程「鐵嘴雞」般牙尖嘴利，但原來亦有弱點；事緣其中一條題目為「女性畀男朋友錫邊個部位最冧」，全程「嘴Gel Gel」的苑仔回答時即時態度軟化，除了收起鐵嘴，更忽然鵪鶉扭擰回答謂：「乜呢啲講得架咩？！」反差之大令思捷再度忍俊不禁。苑仔另外還投訴隊中有「內鬼」，令嫌疑人物鄧兆尊相當頭痕，想知道今集苑仔如何大放笑彈？敬請密切留意本周日晚（6日）播出的最新一集《思家大戰》！