思家大戰｜關禮傑帶寶貝女上陣　細女曝光超強反差萌靚過關楓馨？

由李思捷主持及監製、瘋魔全球45年、直至現時為止仍有近三十個國家正值熱播的趣味民調遊戲節目《Family Feud》，正式授權製作香港版無綫遊戲節目《思家大戰》，並將於本周日晚（19日）九點半翡翠台播出第十五集。



過鬼怕黑嘅家燕姐，到依家對李思捷都仲好有戒心，陰公！

今集參與遊戲的嘉賓有關禮傑率領的「關人車氏」隊及薛家燕率領的「流行經典」隊。「關人車氏」隊成員有關禮傑、關夫人、大女Fabi（關楓馨）、細女番薯卡（關楓盈），及關禮傑視之如家人一樣的車婉婉！熱愛K-pop的番薯卡雖然外表感覺搖滾，但全程表現卻超怕醜兼斯文，強勁「反差萌」相當搶鏡。關禮傑又笑指全靠大女Fabi「逼迫」，才能全家齊齊上節目：「我哋睇個節目覺得好玩，我個大女就叫我快啲搵思捷，所以係Fabi說服我，我再說服太太同細女。」

今集有「關人車氏」。

至於「流行經典」隊成員則有家燕媽媽、湯寶如、胡諾言、鄭俊弘及譚嘉儀。思捷八年前於無綫綜藝節目《玩嘢王》曾整蠱家燕媽媽，不但讓對方吃下大量難食到不堪的「偽法國菜」，假扮法國名廚的思捷更在家燕姐面前大發爛渣，嚇到家燕姐面青青心驚驚。

原來Fabi係全家一齊上《思家大戰》嘅「原動力」。

至今猶有餘悸的家燕姐，笑指初時思捷叫自己上《思家大戰》時，有懷疑過對方是否又想整蠱她：「你話請我架嘛，我等咗兩個月，你都只係話請我，節目出咗街都硬係冇請我，我都諗住你係整蠱我嘅！」十分搞笑！家燕姐介紹隊友時，爆響口指譚嘉儀多人追，嚇到嘉儀即時澄清；另新婚的鄭俊弘雖獲思捷送上利市，但同時亦遭「贈」了一句：「雖然你冇請我飲，我都送番份禮畀你」。

估唔到關禮傑比家燕姐更清楚家燕姐。

今集問題繼續考起一眾參賽藝人，包括「講起家燕姐會聯想到嘅嘢」、「生女好過生仔嘅原因」、「有咩係要熄燈先做」等。「關人車氏」雖然多番搶贏「回答權」，但每次均「臨尾香」遭家燕姐「冷手執個熱煎堆」執雞搶分，認真唔抵！更精彩的是，關禮傑竟然比家燕姐更清楚家燕姐，Fabi則原來是整個關家的靈魂人物，多番成功為「關人」隊贏取分數！想知今集兩組競爭有幾咁激烈，就要密切留意周日晚播出的新一集《思家大戰》了。