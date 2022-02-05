青春不要臉．劇透 | 余德丞拒續約　來自劉德華85年遭TVB雪藏事件

無綫（TVB）《青春不要臉》大結局（5日）劇透。



續約風波後，德榮（余德丞飾）、輕舟（丁子朗飾）心生芥蒂，德榮、士賓（林正峰飾）被公司投閒置散，原本擔正的之雁（劉穎鏇飾）更遭退劇。德榮只參與演出一些吃力不討好的綜藝節目環節，嘉雯（游嘉欣飾）勸士賓放棄對抗。德榮要於台慶夜表演高難度項目，輕舟當眾承認他是始作俑者……

電視台決定停辦藝訓班，德榮往找高層理論。楚瑜以為輕舟有心安排德榮充當臨時演員，德榮卻明白輕舟的想法。士賓沉迷賭博，眾好友合力拯救他。藝訓班一眾畢業生表達心聲，盼可打動高層改變初衷……

劉德華於2006年《志雲飯局》親述遭TVB雪藏的事件經過。（節目截圖）

余德丞原型為劉德華，余德丞經歷的續約風波是取材於劉德華於1985年拒續約5年，遭TVB雪藏的經歷。劉德華於《志雲飯局》（2006）訪問時曾親口憶述事件：「我就簽咗100個騷一年，咁通常一年內我只係有能力拍到60集劇集，因為佢哋係唔會畀你哋爆騷......一年呢，我大約喺100個騷左右，我自己覺得我拍60集劇，有100個騷，差唔多啦！我凈返落嚟大約仲有4個月時間，咁我可以喺出面拍部戲，我拍咗戲之後，我覺得自己喺電影上好有感覺，於是乎我就（想）簽部頭約，一年拍60個劇集。但佢（TVB）就覺得唔得，當時嘅制度上唔得。」

劉德華1982年第一次擔正做男主角的電視劇《獵鷹》。（《獵鷹》宣傳照）

劉德華續指，當年不接受TVB提出的100萬5年經理人合約，「好多人研究咗，（TVB）就出咗張經理人合約，由我哋嗰陣時開始出現，就簽5年，包薪，成張約加埋100萬，即係20萬一年......但嗰陣我12萬5一部戲。我自己計過晒，我就話你畀我呀，我（改）簽80集（劇集）呀！辛苦啲都好，我好想一年我可以自己拍到一部戲，不如你應承我，畀我自己一年出去揀一部戲，我可以簽經理人合約，佢係連畀都唔畀，你係冇得揀。」

劉德華不接受TVB的5年合約。（《神鵰俠侶》劇照）

劉德華透露當年與他洽談續約的人向他放厥詞指：「你係左手，但我右手大力啲。」而劉德華亦十分硬頸，他說道：「我係受軟唔受硬，我話畀自己聽，我可以返去剪頭髮，我係髮型師，我一樣過到活。咁我就話我唔簽啦！我唔怪執行嘅人，但我真係好想畀公司知道，原來咁樣係唔能夠阻止到一個人嘅決心㗎！」

劉德華與梅艷芳一齊上《歡樂今宵》。（《歡樂今宵》節目截圖）

隨後劉德華被投閒置散，處處受公司針對，更要跑海洋公園電梯，他指：「我記得當佢唔簽嘅時候，我冇得做主角啦！我要去《香港八五》日日返工啦！終於當時收視率好高，（TVB）又唔畀做啦。之後做咗《歡樂今宵》裡面嘅活力之星，當年就係我同張兆輝......活力之星就係要每日做一啲嘅運動，嗰啲運動係你估唔到。我仲記得我要負責跑海洋公園新起嗰4個電梯，你由呢度跑上去，畀觀眾估你跑幾多秒。」

事隔多年後，劉德華坦言已抹去對TVB的怨恨，他表示：「（嗰陣）我覺得點解會咁樣，但呢啲所有壓力反而係我嘅一種鼓勵。之後就諗到，就算唔得，我都搵到食。當其時係有怨恨。」他續補充：「可能今日如果我乞食，唔好境，可能我會怨返囉！」最後在1986年邵逸夫的調解下，劉德華才獲TVB正式解凍。

青春不要臉．劇透 | 余德丞參考自劉德華 曾因拍床上戲遭TVB追查

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劉德華拍床上戲及《投奔怒海》剪報：

伍樂怡美照：