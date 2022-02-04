新垣結衣傳結束分居婚搬入3202呎豪宅　原因竟與另一日本男星有關

日本國民老婆新垣結衣在和星野源宣布結婚喜訊後，兩人就採行「分居婚」的方式，仍各自保有生活空間，但許多粉絲卻產生質疑，認為都已經結婚大半年了還分居，相當奇怪。



不過現在有日本媒體爆料，事實上小倆口早在去年秋天就搬入東京的一處高級公寓，平均每戶都有45坪（約1601呎）以上，最大的還有90坪（約3202呎），是針對家庭販售的知名物件。

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據日媒《NEWS post seven》報導，新垣結衣在和星野源去年5月發表結婚聲明後，外界報導夫妻倆一直處於分居婚的狀態，導致粉絲越來越不安，甚至懷疑兩人感情不睦，日本社群平台上頓時掀起許多負面聲浪。不過現在已經有雜誌證實，兩人早就同居中，這才讓粉絲放下心中一塊大石。

而過去新垣結衣在和星野源分居婚時，兩人是住在同一個公寓但不同棟也不同戶，據了解該棟公寓有許多藝人入住，安全管理上是相對嚴格，但對於新婚夫婦來說，卻不適合拿來當新居。

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為此，夫妻倆為了挑選愛巢，還特地去詢問了日本搞笑藝人岡村隆史的意見。由於星野源和岡村隆史曾經共同主持了5年以上的廣播節目「日本夜未眠」，2人私下也有著好交情，岡村隆史也為新野源的新婚給予祝福，似乎就是這個緣份，新垣結衣和新野源決定當岡村隆史的鄰居，入住他家附近的高級公寓展開同居婚，而公寓還位在高地上，地段相當不錯。

據悉，新垣結衣和新野源的新居完全不是針對藝人所販售，但在安全層級上卻很高，也是能夠避人耳目的地方，兩人的新居就在岡村隆史的建言下，正式結束分居婚一起搬入豪宅。

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