男網民票選新一代「國民老婆」　新垣結衣婚後人氣大減屈居第二

現年33歲的日本女星新垣結衣，因清純甜美形象在出道以來就備受男性觀眾歡迎，更因此獲得「國民女神」、「國民老婆」的稱號，在日本擁有不可動搖的地位。然而，她於今年5月宣布與男星星野源結婚的消息讓不少男粉絲心碎，最近在一個名為「最想和她談戀愛的女星」投票中，長年奪冠的她竟屈居第二，「國民老婆」地位受到另一新生代女星的威脅。



新垣結衣在日本擁有不可動搖的地位。（IG@aragakiyui_fanspage）

新垣結衣過去在各大投票排行榜中總是名列前茅，在「最理想女友」和「最不希望她結婚」等投票中都穩奪冠軍。日本知名相親網站「株式會社 オーネット」 上個月讓20到30歲男性投票選出「最想和她談戀愛的女星」，結果長年在此投票奪冠的新垣結衣大熱倒灶屈居亞軍，可見結婚的消息對新垣結衣的人氣還是帶來了不少影響。

新垣結衣與男星星野源結婚後，「國民老婆」地位備受威脅。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

打敗新垣結衣奪得冠軍，兼且榮升新一代「國民老婆」的是現年28歲的女星吉岡里帆。她本來是一名寫真偶像，後成功轉型為演員，陸續在《四重奏》、《我已藏在你心底》、《阿淺來了》、《看不見的目擊者》等作品打開知名度。她亦因為擁有天使臉孔和魔鬼身材大受男性粉絲喜愛，早前已在日本Oricon網站的「最理想女友」投票奪得亞軍，人氣暴漲的她今次在「最想和她談戀愛的女星」排行奪冠亦不足為奇。

吉岡里帆打敗新垣結衣奪冠，榮升新一代「國民老婆」。 （IG@riho_yoshioka）

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