盤點14部2月開播陸劇　迪麗熱巴任嘉倫《馭鮫記》達CP顏值天花版

2022年二月開播電視劇，各大實力流量卡司集結，爭先搶播春節檔期，有趙麗穎主演的溫馨勵志劇《幸福到萬家》、許凱與吳謹言二搭的《尚食》，也有徐正溪、喬欣的古裝懸疑愛情劇《語嫣賦》，去年連戲霸屏的張翰也即將帶來兩部新作品，還有陳曉、王一博主演的緝毒劇《冰雨火》，連「運動類」戲劇也有兩部《你好，神槍手》、《冰雪之名》，誰可以在春節檔期順利開播，成為開春第一部點播王呢？！



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1.《你好，神槍手》

★開播平台：騰訊視頻、台灣愛奇藝

★開播時間：2022.02.02

★主演卡：胡一天、邢菲、馬思超、羅秋韵、牛超、鄭伊鳴



電視劇《你好，神槍手》改編自蓮沐初光的同名小說，是首部以「射擊運動」為背景的電視劇，述說一位體育記者唐心（邢菲 飾），因為採訪失誤而失去工作，這一切的罪魁禍首就是射擊隊王牌沈清源（胡一天 飾）惹的禍，以誤會開始、最後卻走向彼此的兩人，讓人好奇是怎樣的過程？此部由《致我們單純的小美好》胡一天，與《致我們暖暖的小時光》邢菲主演，兩位《致我們》系列主角合作，使觀眾十分期待這個組合。

2.《冰雪之名》

★開播平台：騰訊視頻、台灣愛奇藝

★開播時間：2022.02.05

★主演：陳若軒、彭小冉、歐豪、梁潔



電視劇《冰雪之名》是一部以中國和冬奧四十年為主題開展的故事，述說一家三代對滑冰的堅持；此部分為上篇《冰雪情緣》，由陳若軒、彭小冉主演，主要攻雙人滑冰，下篇《冬奧夢想》由歐豪、梁潔主演，主要攻短道速滑，述說不同時代有著相同的熱愛，最終在冬奧開花結果；故事切合冬奧時事讓人期待。

3.《語嫣賦》

★開播平台：騰訊視頻、WeTV

★開播時間：2022.02.05

★主演：徐正溪、喬欣、劉芮麟、許雅婷、馬雅舒



電視劇《語嫣賦》敘述不受寵的名門小姐秋嫣（喬欣 飾），厭煩了家族間的爾虞我詐，決心走出自己的人生而離家出走，卻遇上腹黑王爺梁翊（徐正溪 飾），兩人一起破了很多迷案，從互相試探到相知相惜；此部由《獨孤天下》的叉腰太師徐正溪，再次出演腹黑又深情的角色，搭檔《沉睡花園》甜美的喬欣，來場有懸疑味的愛情故事，男女主雙商在線、劇情不死甜，讓觀眾十分期待。

4.《不會談戀愛的我們》

★開播平台：優酷視頻

★開播時間：2022.02.08

★主演：金晨、王子異、王雙、梁大維、彭雅琦



電視劇《不會談戀愛的我們》是一部都市感情劇，述說一位一個富二代太子爺顧嘉欣（王子異 飾），被安排進自家公司上班，卻遇上霸道女上司江月（金晨 飾），開啟相愛相殺的姊弟戀；此部由《了不起的女孩》金晨主演，經常飾演都市劇幹練OL金晨，在此類角色已豎立口碑，搭檔氣質痞帥的王子異，讓人期待這場撩新的姊弟戀。

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5.《幸福到萬家》

★開播平台：優酷視頻

★開播時間：預計2022.02

★主演：趙麗穎、劉威、唐曾、羅晉



電視劇《幸福到萬家》改編自長篇小說《秋菊傳奇》，是一部現代女子勵志劇，劇情敘述一個叫「幸福」的女人（趙麗穎 飾）嫁到萬家莊，卻在出嫁當日就出糗，之後婆家也風波不斷，人生歷經難產、婚姻亮紅燈、事業的拚搏，她都能堅強面對，最後成為萬家莊領頭人；由《有翡》、《誰是兇手》趙麗穎領銜主演，並且是與導演鄭曉龍再次合作，還有與實力演員劉威的三度合作，與《安家》羅晋參演，卡司堅強值得一看。

6.《冰雨火》

★開播平台：優酷視頻

★開播：預計2022.02

★主演：陳曉、王一博、王勁松、劉奕君、趙昭儀、郭曉婷、張志堅



電視劇《冰雨火》是一部熱血緝毒劇，述說緝毒警察與臥底無間合作、搗破毒巢；此部主演有《一場遇見愛情的旅行》陳曉、《破冰行動》王勁松、《橙紅年代》劉奕君，三人都是演過緝毒劇的實力派演員，還有在《風起洛陽》演技被稱讚的人氣演員王一博，與陳曉在劇中搭檔「一明一暗」，卡司陣容令觀眾期待，從2021年就跪求播出，粉絲祈願不要再延了，希望本月能順利播出。

7.《尚食》

★開播平台：芒果TV

★開播時間：預計2022.02

★主演：許凱、吳謹言、王一哲、何瑞賢、王艷、張楠、王楚然、劉敏



電視劇《尚食》述說永樂年間，一位少女成為尚食局宮女姚子衿（吳謹言 飾），一路歷盡艱辛最後成為尚食局司膳，並與皇子朱瞻基（許凱 飾）萌生情愫，最後放棄功名利祿，投身於民間，將美食精神發揚光大；從侍衛扶正為皇帝的許凱，與尚食局的司膳吳錦言，二搭再續《延禧攻略》前緣，打造美食與愛情不可辜負的故事，讓粉絲激動期待當初的「得體CP」能再現！

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8.《相逢時節》

★開播平台：優酷視頻

★開播時間：預計2022.02

★主演：雷佳音、袁泉、張藝興、賈乃亮



電視劇《相逢時節》（原名：落花時節）是一部都市感情劇，敘述一對大學校友，經過親人離世、背叛，以及婚姻破裂後，在人生最艱難的時候，再次認識對方，互相成為依託，收獲事業、走向更好的人生！此劇由正午陽光推出，由《長安十二時辰》雷佳音、《我的前半生》袁泉領銜主演，還有《掃黑風暴》張藝興、《愛在星空下》賈乃亮參演，有了好口碑的製作公司，以及兼具實力與顏值的卡司陣容，讓粉絲非常期待播出。

9.《陪你一起好好吃飯》

★開播平台：芒果TV

★開播時間：預計2022.02

★主演：高瀚宇、鄭湫泓



電視劇《陪你一起好好吃飯》敘述一個連飯都不會做的的余昊（高瀚宇 飾），想創建自己的美食平台，因此舉辦了美食真人騷並且還要自己出鏡，但卻以替身拍攝，因此與節目組結下樑子，蘇可嵐（鄭湫泓 飾）成為公關總監兼廚藝老師，帶余昊走入美食世界，並走進了他的心；是一部以美食為背景開展的愛情故事，由《半是蜜糖半是傷》高瀚宇、《絕世千金》鄭湫泓主演，有美食和高顏值搭配，秀色可餐的視覺饗宴讓人期待。

10.《馭鮫記之與君初相識》

★開播平台：優酷視頻

★開播時間：預計2021.12

★主演：任嘉倫、迪麗熱巴、肖順堯、郭曉婷、此沙、胡意璇



電視劇《馭鮫記之與君初相識》改編自九鷺非香的小說《馭鮫記》，述說馭妖師紀雲禾（迪麗熱巴 飾）救了被囚禁的鮫人王子長意（任嘉倫 飾），而紀雲禾愛上了絕美又單純的長意，長意誓死守護紀雲禾，但人妖不得相戀的鐵律，讓這份禁愛充滿荊棘；此部由《周生如故》的溫柔將軍任嘉倫飾演擁有絕世容顏的鮫人王子，與《長歌行》的颯氣公主迪麗熱巴合作，可說是顏值頂天的CP，讓觀眾期待這場唯美的虐戀。

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11.《月歌行》

★開播平台：台灣愛奇藝

★開播時間：預計2022.02

★主演：張彬彬、徐璐、王佑碩、王以綸、鄭合惠子、馬月



電視劇《月歌行》改編自蜀客的小說《奔月》，述說本是衣食無憂的千金大小姐柳俏（徐璐 飾），但因為幼時與一個神秘人做了約定，以換取三日玩樂，十年後命運大轉變，體內的神祕力量讓他受到追殺，逃亡中遇到與神秘人容貌相似的陸離（張彬彬 飾），不知自己已陷入一場仙魔之爭；此部由《司藤》張彬彬、《良辰美景好時光》徐璐主演，還有《大宋少年志》王佑碩、《最動聽的事》王以綸，無疑是高顏值仙俠劇組合，讓觀眾滿意，列入必追名單。

12.《烽煙盡處》

★開播平台：騰訊視頻

★開播時間：預計2022.02

★主演：張翰、焦俊艷、劉長德、張雅玫、劉海寬



電視劇《烽煙盡處》改編自酒徒的同名小說，述說男主張松齡（張翰 飾）與愛人結婚當日，被奸人陷害以致家破人亡，一夕之間失去所有的他，毅然決然投軍，到前線奮勇抗日的故事；此部由《海洋之城》、《若你安好便是晴天》張翰，以及《法醫秦明》、《愛情進化論》焦俊艷合作主演，兩人劇中造型超颯，戰地戀情也引起了觀眾的好奇，讓人好奇會不會又是一對高燃的CP呢？

13.《大約是愛2》

★開播平台：WeTV、騰訊視頻

★開播時間：預計2022.02

★主演：彥希、許曉諾、蔡乙嘉、楊欣穎、胡文喆、李心博



電視劇《大約是愛》第一部在2018年開播，並且得到好評，2020年官宣開拍第二季，等了四年終於盼到第二部，第二部延續第一步的故事，敘述雲瑪集團總裁衞卿和美術系畢業生周是因為異地戀而分手，兩年後的周是回國，衞卿想盡了一切辦法重新挽回周是，展開追妻之路；此部最大的亮點是，主副線三對CP都是原班人馬，播完沒馬上拍第二季，還能原班人馬，誠意滿滿讓觀眾期待開播。

14.《先生們請立正》

★開播平台：芒果TV

★開播時間：預計2022.02

★主演：張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明



電視劇《先生們請立正》由張翰領軍《時空來電》杜淳、《沉睡花園》經超、《山河令》黃宥明主演，劇情述說四位大學室友，不同個性的他們在畢業後的事業與愛情故事；此部以男性視角，體現80後青年在社會生存的艱辛，在愛情加入後更豐富了故事線，故事融入時下生活，是一個有感染力的題材，卡司與故事都值得期待。

2022年2月開春檔期，古裝時裝各類題材豐富，也是眾星雲集的一個月，強強相碰難選擇，還好二月連假多可以緩衝，觀眾搶先tag最愛的一部，坐等連假開追！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022年必看的35部「時裝陸劇」！都市愛情劇仍是主戰場，民國劇竟成決戰時尚伸展台？！】