2021年8套大陸伏劇千祈咪睇！文詠珊新版《天龍八部》未係最難睇?

【天龍八部／滿月之下請相愛／風起霓裳／嘉南傳】又到了年尾總結的時刻，在觀眾雪亮的眼睛下，好劇雷劇各有評價！2021年一樣雷劇沒變，還雷出了個大集合，尤其目前市場以「改編劇」為大宗，把高人氣原著改爛的比比皆是，連鄭業成、劉學義、鞠婧禕、周渝民、古力娜扎這樣的顏值流量都救不了？！盤點2021年讓觀眾看到懷疑人生的雷劇，到底都是什麼崩壞，讓觀眾大喊母湯？！



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《風起霓裳》

大陸劇《風起霓裳》改編自藍云舒的小說《大唐明月》，劇一開始因為服化精緻還原度高，吸引觀眾目光，但普遍開追之後卻評價不高！女主角古力娜扎的演技一直備受爭議，連同男主許魏洲也被評演技尷尬，相比兩人同年播出的作品遜色，因此CP沒能引起觀眾的共鳴，但最大的硬傷還是劇情不佳，魔改原著還沒改好，說好的大女主勵志劇，怎知女主直接傻白甜，美輪美奐的服化與男女主顏值也救不了評價，讓粉絲不勝唏噓，越看越想棄劇！

《天龍八部》

大陸劇《天龍八部》改編自經典的金庸武俠小說，金庸小說可說是改編劇的常客，各部作品隔幾年就改編一次，粉絲每次都又期待又怕受傷害！2021年版本的《天龍八部》以楊祐寧的蕭峰打頭陣，其餘卡司還有白澍、張天陽、文詠珊、蘇青、何泓姍，主演群都有著名代表作，選角還算可以，但開播後服裝粗糙、畫面不夠精緻，感覺像是在看10年前的作品，在視覺上大大扣分；而在劇情上此部偏向英雄主義，注重三大主角的高光時刻，對於時代背景與其他人的刻劃較薄弱，與原著宏大的時代底蘊不同，被批格局太小，在大多觀眾都知道劇情又沒有亮點的情況下，沒驚喜成為最大的問題，豆瓣評價一路下滑至3.5，讓觀眾看不完就棄劇。

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《滿月之下請相愛》

大陸劇《滿月之下請相愛》是一部愛情科幻劇，融入了時下與民生息息相關的3C議題的原創劇本，加上有《芸汐傳》鞠婧禕、《三千鴉殺》鄭業成高顏值的合作，開播前讓觀眾高度關注！但開播之後劇情的定位不明，雖以追殺、穿越、科幻等等高光開場，想突破死甜愛情劇的窠臼，但是懸疑的部分太玄讓人覺得邏輯不通，感情線又慢熱，忠粉也感覺到兩個演員在情感戲上無法發揮全力、CP感尷尬，不懸也不甜的故事毫無吸引力，又可惜了一對高顏值演員只能棄劇。

《嘉南傳》

大陸劇《嘉南傳》是一部大女主題材，貴為郡主卻不傻白甜的姜保寧（鞠婧禕 飾），擅製作兵器、智計無雙，與出身山匪的侍衛李謙（曾舜晞 飾），成為高智商高顏值CP，加上曾舜晞帶感的打戲，與不囉唆的感情線，開播後很快就收獲好評！但是，劇情偏偏在「婚後崩壞」，宅鬥加綠茶角一碴接一碴，連政鬥也不缺綠茶，像是各路人馬致力拆散主線CP，並且到了後半段「綠茶角」的戲份還多過男主，觀眾因為一開始的好劇情入坑，最後卻被反將一軍，吐槽此劇應改名《綠茶傳》更為合適！

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《大宋宮詞》

大陸劇《大宋宮詞》是一部述說宋真宗與劉皇后的愛情故事，以往有關歷史真人的故事，都有很高的製作規格，當劉濤、周渝民、歸亞蕾、趙文瑄等實力派卡司曝光後，觀眾就像吃了定心丸，期待高手互飆演技，怎知開播後卻大失所望，主角愛情太快讓人看不懂，再加上剪輯紊亂、邏輯崩壞、人物稱呼不符合朝代背景，台詞語病一堆讓人傻眼，硬生生把史詩級的題材，演成中年瑪麗蘇，觀眾痛批浪費實力派卡司演技，讓人非常失望。

《我的砍價女王》

大陸劇《我的砍價女王》訴說被未婚夫拋棄的白領，逆襲人生、收穫事業與愛情的故事，由林更新、吳謹言搭檔，但最大的看點是林更新與吳奇隆在《步步驚心》之後久違的合作，怎知職場劇加入甜寵元素，談判橋段猶如汙辱觀眾智商，無法細究的BUG，讓女主的強悍顯得尷尬；但此部更尷尬的是CP感，兩人初識看似互看不順眼，男主的設定也讓人不舒服，但各種甜寵劇配套卻快速加上，讓觀眾感到「強按頭、硬湊堆」的尷尬，而吳謹言在《延禧攻略》之後的作品表現一直下滑，在此部演技也遲遲等不到高光，最後豆瓣分數僅剩3，被吐槽為本年度最尷尬的感情劇。

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《皎若雲間月》

大陸劇《皎若雲間月》此部未開播就因為男主造型太糟惹議，男主佟夢實不管是劇照還是劇中都顯胖，造型髮妝不修身，男一的顏值門面全失，讓顏值派粉絲失去追劇動力，吐槽佟夢實還是《慶餘年》的蒙眼高手五竹帥氣，當然除了男主其餘角色造型也不佳，只剩女主獨自美麗！除了顏值有損的硬傷，劇情狗血瑪麗蘇也讓觀眾感到膩味，女主每次遇難就失憶，失憶就再嫁一個丈夫，三任丈夫的人設也不討喜，全劇找不到一個抓住人心的亮點，豆瓣評分僅剩2.9，畢竟這年頭連顏值都保不住的劇，不會有好評！

《雲頂天宮》

大陸劇《雲頂天宮》改編自南派三叔的人氣小說《盜墓筆記》系列第四部故事，原著敘述東北長白山隱匿一座空中墓，人稱雲頂天宮，墓中有個神祕的青銅門，還有能以鬼璽驅策的陰兵，詭譎程度讓書粉沉迷！鑒於先前作品《終極筆記》的還原呈現，讓觀眾非常期待《雲頂天宮》的播出，怎知「開播即是崩潰」，劇情幾乎全改，自行添加墓外劇情讓故事支離破碎，不專注演繹天宮中精采的部分，降低可看度更違背了觀眾的期望，但最讓人失望的還是主角人設崩潰，一個歇斯底里、時常情緒失控的吳邪，不天真也不機智，連飾演吳邪的白澍也在開播前發表免責宣言，連靈魂人物張起靈的選角也被評史上最糟，最被看好的反而是飾演解雨臣的劉學義，簡直是BUG組合包，雷到原著黨無力吐槽、觀眾怒棄回踩，豆瓣評分僅剩2.5，穩坐2021年雷劇冠軍。

總結以上各劇，大多都是改得很失敗的改編劇，並且豆瓣評分幾乎都在4分以下，甚至還有高顏演員，本年度多部作品評價均不佳的狀況，連粉絲濾鏡都救不了的崩壞，觀眾開追後紛紛成為受災戶，最後只能差評回踩，列入雷劇名單！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2022陸劇》我可能遇到了救星｜曾舜晞、梁潔主演電視劇介紹、第一集開播時間、劇情預告片花絮】