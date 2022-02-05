單身即地獄分析｜真人騷睇落似造假重要嗎？滿足觀眾癖好成功爆紅

【單身即地獄／Netflix／分析】延續受歡迎的歐美《慾罷不能》（Too Hot to Handle）實境秀，Netflix推出韓國版的《單身即地獄》戀愛實境秀，除了劇中成員都是六塊肌猛男跟火辣美女，看了讓人臉紅心動之外，他們彼此間的火花及擇偶，也是觀眾最喜愛的橋段。這類節目之所以受歡迎，是因為能夠滿足觀眾偷窺的好奇心，又符合社交時對八卦話題的需求。畢竟觀眾的選擇，常常來自於最原始的人性需求。



荒島上的魅力競賽

本節目集合12位俊男美女，一同在地獄島上進行戀愛戰爭。在地獄島的9天8夜裡，只有配對成功的人，才有去天堂島總統套房約會一晚的資格。也只有在天堂島，才能詢問對方的職業及年齡。落單者只能留在地獄島，亦即單身即地獄。

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在有限的時間裡爭取配對的機會。成員條件相似的情況下，只能比拚的原始喜好與個人魅力。劇情設定以每個人選擇的不同對象，帶起轉折，而且第二次選擇故意規定對象不能重複，刻意引起第一次配對的人吃醋，來引發更大的情感衝突。

觀看前，個人最期待的是成員散發魅力的橋段，可惜的是安排甚少。印象深刻的有二段：藝媛對新成員炫承面對面的放電時，表情非常俏皮可愛；當炫承在男生宿舍裡公開坦承友情與愛情，他會選愛情，並直接放話會追求宋智雅，讓人感受到他的男性霸氣。

而我一開始最欣賞的世勳及素妍，都在中途失去人設魅力。兩人一開始協助大家用傳統大鍋煮飯時，展露出熱心、親切、能力的一面。他們有良好的運動神經，在男生或女生競賽裡都拔得頭籌，獲得約會選擇權。但後期他們與心儀對象交流時，都過於咄咄逼人讓對方心裡產生壓力，因而喪失魅力。個人對他們的期待不免有些落空。

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有劇本嗎？

參加成員條件都很優秀，平時不愁找不到對象。會參加多半是為了宣傳自己的事業或想進演藝圈。所以不用太在意他們是否真的交往，當作短短的愛情喜劇觀看就好。

試想如果公布遊戲規則，為了去天堂島大家馬上湊成兩兩一對，節目馬上就Game over了，無聊至極。因此一定有人物設定，風格造型各異，再加上剪輯效果，讓真人實境節目馬上有了衝突跟趣味的戲劇效果。

對最終配對情侶的看法

世勳因為一直堅持追求芝燕被拒，成了唯一沒去過天堂島的人。後期出現其他女生對他表示好感，世勳明知選別人就一定能去天堂島，但最後還是選擇了芝燕。最後獲得與芝燕去天堂島的機會，兩人在天堂島上演解開心結的戲碼。主持群深受感動，認為堅持終究抱美人歸。

不過在現實世界裡，世勳不成功不罷休的帥氣行為，有點接近恐怖情人的等級。

這類勝負欲強烈的人，交往後是否能順利相處，需要雙方的智慧。芝燕之前不選擇專情的世勳，也承受著輿論的壓力，說起這段還不禁落淚。也可看出芝燕表面溫和，但內心是很有定見的。這種無形的壓力讓這段感情籠罩著陰影，畢竟戀愛不是考試，不是努力就能成功的。

我最後欣賞的是素妍跟振澤這一對。雖然中期兩人都似曾移情別戀，但到最後關頭仍然選擇對方。我喜歡素妍的坦白跟振澤的幽默，兩位也是相處最自然舒服的一對。戀愛時的微小表情是藏不住的，之後果然被爆出兩人是真情侶的新聞。

至於談到狂發新聞稿，站在熱度上的宋智雅，她每次出場穿著都有「非常明顯」的名牌logo，在我看來反而削減了她的個人魅力。不過讓人佩服的是，她曖昧時都能保持持續的眼神接觸（也就是所謂的撩人），選擇對象的時候也不說死，增添了個人魅力的神秘感。最近被新聞爆出，她的名牌衣服跟包包都是假貨，被網友罵翻。恩，不予置評。

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短暫的戀愛只是戲，不是真愛

在9天8夜裡短短的擇偶，靠的是一見鍾情、下好離手。儘速選好喜歡的對象，想辦法製造相處機會，才有機會成為情侶。

節目裡也一直聽到參賽者抱怨時間太短，無法跟其他對象培養感情。後期才加入的3位成員明顯居於劣勢，因為主動破壞已成形的情侶，勢必造成負評，也缺乏足夠的時間與他人培養感情。可見，愛情還是需要相處才能產生火花。

在螢光幕前談戀愛，除了要維護個人形象，不能完全的做自己，同時也需要強大的抗壓心理（《雙層公寓》的悲劇歷歷在目）。所以觀看時，請當作一齣喜戲來看，不要過度認真，否則會誤解了在真實世界裡戀愛的本質喔。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：淺咖啡，原文：過年棘手事：Netflix《單身即地獄》｜短暫的戀愛也是一種樂趣】