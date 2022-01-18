Netflix《單身即地獄》話題度極高，參加者宋智雅因一身名牌服飾而成為焦點，但近日卻被踢爆是著冒牌假貨。其實她之前已涉及其他爭議，而男參加者崔時訓和文世勳亦各自被爆花邊新聞，果然人紅是非多！



1.宋智雅著假貨

不時以名牌服裝示人的宋智雅，近日遭指控著假貨，包括曾在節目中著過的Chanel上衣及Dior平口抹胸上衣。她上載親筆信承認事件：「我在SNS及《單身即地獄》所穿戴的一部分衣服確實有爭議，大家指責的假貨爭議屬實，非常抱歉。對牽涉的設計師與工作人員造成困擾，向大家道歉。為了不再讓類似時間發生，我會多多注意並學習，先前在作品中露出品牌的貼文已全數刪除，對造成傷害的品牌道歉。向因我而受傷的粉絲、訂閲者、品牌相關人員，以及所有人再次傳達真心的道歉，往後我會更有責任感地生活，謝謝各位閲讀這篇長文。」

👉 2022虎年運程｜12生肖事業愛情運勢 屬鼠行好運 3個生肖要小心

宋智雅上傳手寫信道歉 / IG@dear.zia

👇👇👇即睇《單身即地獄》參加者5大爭議👇👇👇

+ 1

2. 宋智雅性感校服爭議

宋智雅日前參加綜藝《認識的哥哥》錄影，身穿短版襯衫上電視的她，因為性感服裝而陷入「制服性商品化」爭議，因其打扮惹人遐想，被指會令有心人意淫穿校服上學的學生。另一邊廂，有人亦認為服裝沒有過度裸露，宋智雅只是因為高人氣而被當成出氣袋。

宋智雅性感服裝陷入爭議

3.宋智雅曾隆鼻

宋智雅因長相精緻十足洋娃娃，在《單身即地獄》播出後被不少網友質疑整容。其實她曾在綜藝節目《Video Star》坦承「高二的時候整過鼻子」，嘴唇靠化妝營造飽滿效果，雙眼皮則是天生。

宋智雅被質疑整容

👉Omicron爆疫無人肯撳𨋢極自私？網民怒數搭𨋢最乞人憎行為Top 10

4. 崔時訓疑曾做牛郎

29歲的崔時訓身兼時裝品牌老闆和演員，節目播映後更獲「翻版李鍾碩」稱號。本月初有網民爆料，指一名男參加者「在4年前有些爭議，他人品不好，漁場管理（收兵）非常厲害」，又貼出數張疑似時訓過往當牛郎時的照片，爆料他「專挑富婆下手，又經常在IG點讚富婆照片」。

崔時訓／IG@choi_hun2

對於傳聞，時訓在微博上以韓語和中文發聲明澄清：「可以賭上性命擔保，我不是鴨子（牛郎），一直都是腳踏實地的生活，絕對沒有做過任何壞事。」

5.文世勳被指賤男

文世勳在節目中對參加者申芝燕十分專一，多次被女方請食檸檬亦不介意，更因去不成天堂島而被網友戲稱為「地獄島主」。然而一名自稱是文世勳前女友的網友，控訴他私下是貪錢賤男，她指自己在世勳身上花了很多錢，但對方卻不只一次出軌，節目播出後更封鎖前女友。世勳未有對事件作回應，但亦無損其癡情形象，最後成功抱得美人歸。

文世勳 / IG@moonofsh

申芝燕 / IG@jiiiyeonie__

👉麥玲玲測MIRROR 12子虎年運程 姜濤感情有波折、教主膝蓋易受傷

同場加映：單身即地獄丨宋智雅拍片答網民問題 父母鬧太色情、最愛不是賢中

韓國綜藝《單身即地獄》連日來話題不斷，繼續高踞Netflix香港排行榜，人氣成員宋智雅就在YouTube拍片回答網民問題，並公開拍攝時的趣事，《Opener》整合8大你不容錯過的Q&A，即睇女神逐一解答！👉宋智雅Q&A